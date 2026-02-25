Héctor Zamorano muere a los 47 años: así reaccionaron sus compañeros de 'La Academia'

Héctor Zamorano fue parte de la primera generación de La Academia y este martes 24 de febrero se confirmó su fallecimiento a los 47 años. La noticia causó impacto entre sus compañeros del reality musical y entre los seguidores del programa, que lo recuerdan como el primer eliminado de aquella edición que marcó a toda una generación de televidentes.

Desde tempranas horas comenzó a circular la información sobre su muerte, la cual fue dada a conocer en televisión nacional. Con el paso de los minutos, amigos, excompañeros y figuras del medio artístico reaccionaron públicamente, compartiendo mensajes de despedida y recuerdos de los momentos que vivieron junto a él dentro y fuera del escenario.

Muere Héctor Zamorano, exalumno de La Academia: ¿dónde será velado? Especial

Confirman muerte de Héctor Zamorano

La conductora Pati Chapoy informó en el programa Ventaneando que los restos del exintegrante de La Academia serían velados en el Puerto de Veracruz, ciudad donde residía con su familia. El anuncio se realizó durante la emisión del programa y rápidamente fue retomado por distintos medios.

Héctor Zamorano

Por su parte, Rosario Murrieta y Carlos señaló que de acuerdo a reportes preliminares, el exacadémico habría enfrentado problemas relacionados con la salud mental y adicciones. En diferentes momentos, el propio Héctor Zamorano habló públicamente sobre su lucha contra la depresión, tema que compartió abiertamente en distintas entrevistas y espacios.

Excompañeros de La Academia se despiden en redes sociales

Integrantes de la primera generación de La Academia utilizaron sus cuentas personales para expresar su sorpresa y tristeza ante la noticia.

Yahir

A través de sus historias de Instagram, Yahir publicó una imagen de su excompañero acompañada de un mensaje breve.

“Dios mío santo, qué tristeza. Un fuerte abrazo a toda su familia y cercanos… Te recordaré siempre con mucho cariño, viejo”, escribió el cantante.

Captura de pantalla

Toñita

Antonia Salazar, conocida como Toñita, también reaccionó en redes sociales. La cantante veracruzana publicó:

“Aun recuerdo hace casi 24 años los primeros al ruedo cuando inicio la academia nos juntaron por ser jarochos yo moría me decías:calma tu disfrútalo y yo hecha un manojo de nervios y tu parecías como si nada, que habías nacido para cantar!! Salimos con el corazón en la mano los nervios vueltos locos y una sonrisa,me brindaste seguridad y me cobijaste y las demás aventuras me las guardo con los bonitos recuerdos, pasamos de todo, tristeza, impotencia, alegría, dolor, temor, felicidad!! Siempre uno de los que decíamos reencuentro y ahí estabas al pie del cañón en ensayos disciplinado, me es difícil aceptar pero se que todos partiremos algún día descansa en paz pashito y vuela alto se que después nos reuniremos todos y se que ahora estarás bien buen viaje.......dulces sueños".

Instagram

Raúl Sandoval

Raúl Sandoval optó por compartir un video de una de las presentaciones grupales que realizaron en el escenario de La Academia, donde aparece Héctor Zamorano junto al resto de la generación.

Laur Caro

La cantan Laura Caro Beltrán. en sus redes sociales publicó una foto junto a Héctor Zamorano.

Captura de pantalla

Myriam Montemayor

La ganadora de esa primera generación también dedicó unas palabras a su compañero. Myriam Montemayor publicó fotografías junto a Héctor Zamorano y escribió:

“Siempre me dijiste niña, y yo a tí de cariño niño hectorzamoranomusica cuándo el alma y el corazón duelen, tenemos la música que nos unió para expresarlo, Gracias!!! por tu cariño y amistad sincera e incondicional siempre, te quiero mucho!!! Dios te bendiga, te reciba y abrace con su amor infinito, te reconforte con paz y mucha luz en tu camino, amigo querido!!! estás presente en mi corazón y oraciones, abrazo fuerte y con cariño a tu familia, a tus fans, amigos y a nuestros maestros y compañeros, siempre seremos la primera generación “Wherever you go, ill be with you””.

El legado de la primera generación

La primera generación de La Academia se convirtió en un referente de los realities musicales en México. De ahí surgieron artistas que lograron consolidar carreras en la música y la televisión. La muerte de Héctor Zamorano recordó a muchos el inicio de ese proyecto que marcó la historia del entretenimiento en el país.

Especial

PJG