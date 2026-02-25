Nodal asegura Cazzu no le permite ver a Inti; da su versión sobre la pensión y permisos de viaje

Nodal y Cazzu vuelven a dar de qué hablar luego de que una frase incluida en la canción Rosita, interpretada por Rauw Alejandro junto a Tainy y Jhayko, desatara especulaciones en redes sociales. El verso que dice: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal” fue suficiente para que usuarios comenzaran a relacionar la mención con la vida personal del cantante de regional mexicano.

En medio del debate. el nombre de la artista argentina volvió a aparecer entre comentarios y teorías. Aunque en un primer momento Christian Nodal señaló que la línea de la canción no estaba dirigida a Cazzu, más adelante decidió ampliar su postura y hablar directamente sobre la situación que enfrenta respecto a su hija Inti, así como de las declaraciones que, según él, no se ajustan a la realidad.

La frase en “Rosita” que detonó la polémica

El lanzamiento del tema generó reacciones inmediatas debido a la referencia directa al nombre del cantante. La línea “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal” fue interpretada por muchos como una alusión a la vida sentimental del artista, conocida por su exposición mediática en los últimos años.

Aunque Nodal negó que la frase tuviera relación con su expareja, el tema reavivó comentarios sobre su vida privada. A partir de ahí, el cantante decidió hacer declaraciones públicas en las que abordó no solo la polémica por la canción, sino también el conflicto que mantiene con la madre de su hija.

Nodal asegura no puede ver a su hija

Más adelante en su mensaje, Christian Nodal aseguró que actualmente enfrenta dificultades para convivir con su hija. De acuerdo con su versión, no se le ha permitido ejercer plenamente su vínculo como padre.

“Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite”.

En relación con el aspecto económico, también habló sobre la pensión que entrega para la manutención de Inti. Afirmó que los pagos se realizaron bajo los términos solicitados y cuestionó declaraciones previas sobre el monto recibido.

“Los métodos de pago se hicieron tal cual como los solicitó: transferidos a una financiera para que ella pudiera retirarlo en efectivo. ¿Por qué públicamente salió a decir primero que no recibía nada y después que sí, pero no lo justo? No me pesa para nada si lo disfruta mi hija, pero ¿cómo un monto tan grande no va a ser justo para una bebé de 2 años?”.

Finalmente, Nodal aseguró que esperará la resolución legal correspondiente para poder convivir con su hija, reiterando que, según su versión, actualmente no tiene la posibilidad de verla con normalidad. En su mensaje concluyó:

“Mi hija está creciendo y viviendo con esos sentimientos (…), es la única vía que me queda: esperar la justicia”.

Nodal niega haber negado visa de viaje a su hija

En un mensaje difundido a través de su canal de Instagram, el intérprete afirmó que Cazzu habría dado información incorrecta respecto a un supuesto impedimento para viajar con su hija. Según explicó, el problema no fue una negativa de su parte, sino que la cantante no contaba con visa de trabajo para cumplir con una fecha ya anunciada en Estados Unidos.

“Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija, sin mostrar una sola prueba. Bastó con decir que el abogado se comunicaba telepáticamente a través de la mirada que atravesaba una pantalla, diciéndole que ‘teníamos el pu… control sobre nuestra bebé y ella’. Que no demandaría acusando al ‘sistema patriarcal’ en su país. Con eso fue suficiente para asegurar que ejerzo violencia vicaria”.

