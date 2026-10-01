¿Quién es quién en Digger?: Conoce a los actores de la nueva cinta de González Iñárritu

La sátira política Digger, dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, llegó a las salas de cine en México este 1 de octubre. La esperada comedia negra arribó a la cartelera nacional tras una exitosa gira de premiers a nivel internacional. Tom Cruise protagoniza esta superproducción enfocada en exponer el ego desmedido y la avaricia extrema de las élites.

El aclamado realizador unió fuerzas con Sabina Berman, Alexander Dinelaris Jr. y Nicolás Giacobone para escribir el mordaz guion del largometraje. La propuesta visual del proyecto recayó en la lente del multicinematógrafo galardonado Emmanuel "El Chivo" Lubezki. El equipo técnico construyó una radiografía perfecta sobre el colapso ambiental originado por los excesos corporativos.

Tom Cruise estuvo en sesiones de maquillaje para su personaje. Warner Bros. Pictures

Las figuras detrás del caos global

El peso dramático de la historia recae sobre los hombros de Tom Cruise, quien encarna al excéntrico magnate petrolero Digger Rockwell. Este poderoso empresario provoca un desastre ecológico de proporciones globales por sus prácticas industriales negligentes. El millonario manipula a los medios de comunicación para venderse como el único salvador capaz de rescatar al planeta entero.

El veterano actor John Goodman asume el papel del Presidente de los Estados Unidos en medio de la peor crisis ambiental de la historia. El mandatario norteamericano vive atrapado entre las constantes presiones políticas y los millonarios intereses de las grandes corporaciones. Su administración tambalea constantemente ante la influencia del poder económico global.

Tom Cruise y su actuación en Digger no fueron bien valoradas. Foto: Warner Bros Pictures

Riz Ahmed interpreta a Ganesh, un asesor fundamental dentro del equipo de trabajo de la Casa Blanca. Este asistente presidencial opera en las sombras para controlar las severas crisis mediáticas y diplomáticas derivadas de la catástrofe. A su vez, Michael Stuhlbarg da vida al frío y calculador Vicepresidente de Estados Unidos, un político dispuesto a todo para obtener control absoluto.

El entorno íntimo y el corte definitivo

El talento mexicano dice presente con la participación de la actriz Mercedes Hernández en el rol del ama de llaves del protagonista. La trabajadora doméstica aporta una perspectiva terrenal, realista y muy crítica frente al mundo de abusos que rodea al excéntrico magnate. Su personaje funciona como el ancla moral ante la locura desenfrenada de sus patrones.

El círculo cercano del empresario petrolero incluye a Emma, interpretada por la reconocida actriz internacional Sandra Hüller. Esta figura opera activamente en los asuntos personales y financieros que sostienen el inmenso imperio de destrucción masiva. El actor Jesse Plemons completa la red operativa en el papel de Kenny, un engranaje clave dentro de la compañía responsable del desastre.

Rotten Tomatoes dio muy baja calificación a Digger. Foto: Warner Bros Pictures

La audiencia atestigua esta oscura travesía cinematográfica durante 2 horas y 8 minutos exactos. El estudio Warner Bros. confirmó la reducción del metraje final a 128 minutos para garantizar un ritmo narrativo mucho más dinámico en las salas de exhibición. Los reportes iniciales indicaban un extenso corte preliminar superior a las dos horas y media de duración.

La agresiva estrategia de edición rindió frutos al entregar una obra veloz que disecciona el frágil estado de nuestro ecosistema. El director confronta directamente a la audiencia con los oscuros manejos de la clase gobernante mundial. La venta de boletos ya arrancó en todos los complejos cinematográficos del país para este primer fin de semana de proyecciones.

Reparto oficial de Digger: