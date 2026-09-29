La crítica de Rotten Tomatoes castiga fuertemente a Digger de González Iñarritu y Tom Cruise

La nueva película del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu recibe un duro castigo de la prensa especializada. Digger, el proyecto que protagoniza Tom Cruise, registra la peor calificación para el actor en la última década dentro del portal Rotten Tomatoes, a escasos días de su llegada a los cines de México este jueves 1 de octubre.

Los números iniciales reflejan un panorama sombrío para esta ambiciosa superproducción de Warner Bros. Pictures. Las reseñas tempranas otorgaron a la película un deficiente 41% de aprobación, cifra que subió ligeramente hasta alcanzar un 52% tras la publicación de nuevas valoraciones durante la jornada.

Tom Cruise y su actuación en Digger no fueron bien valoradas. Foto: Warner Bros Pictures

Este porcentaje rojo marca un hito negativo en la carrera de Tom Cruise, un actor que gozaba de una racha impecable de éxitos en taquilla y aclamación generalizada. La prensa internacional señala fallos narrativos evidentes que hunden esta propuesta cinematográfica mucho antes de su contacto con el público general.

La fría recepción crítica coincide con un preocupante y bajo rendimiento en la preventa de boletos, situación que enciende las alarmas en los despachos del estudio. Las proyecciones financieras apuntan a un inminente fracaso comercial, a menos que la audiencia masiva dicte un veredicto completamente opuesto durante el primer fin de semana de exhibición.

El declive de un magnate en la gran pantalla

La trama de esta comedia dramática sigue los pasos de Digger Rockwell, interpretado por Tom Cruise, uno de los empresarios más poderosos y millonarios del planeta. El conflicto estalla cuando este magnate ignora una advertencia de seguridad sobre sus oleoductos y provoca una crisis ecológica global de proporciones catastróficas.

Frente al repudio mundial, el solitario protagonista emprende una caótica misión internacional de relaciones públicas. El objetivo de Rockwell consiste en convencer a la opinión pública de su papel como absoluto salvador de la humanidad, en un intento desesperado por borrar su responsabilidad directa como el iniciador del desastre.

Tom Cruise firmó autógrafos a sus fans en CDMX. Foto: Cuartoscuro

González Iñárritu abandona el tono denso de sus obras anteriores y explora el terreno de la sátira corporativa, apostando por el carisma de su actor principal para sostener el relato. La combinación de talento prometía una de las grandes cintas de la temporada, pero el resultado final generó división y un evidente rechazo entre los especialistas del séptimo arte.

Incertidumbre financiera para Warner Bros

El debut oficial de Digger obliga a los analistas a observar el comportamiento del espectador común, el verdadero juez final del éxito o fracaso en la industria. La taquilla de octubre requiere números sólidos para recuperar la inmensa inversión, pero la débil venta anticipada de entradas proyecta un camino lleno de obstáculos.

El actor visitó la CDMX, pero Riz Ahmed solamente estuvo en la premier en Londres. Warner Bros. Pictures

Plataformas de análisis cinematográfico como Discussing Film documentaron el tropezón de la cinta desde el primer minuto en que culminó el embargo de reseñas. Para salvar sus números, el filme necesita una inyección urgente de calificaciones positivas por parte de los medios faltantes, una posibilidad que luce cada vez más remota.

El público mexicano evaluará la cinta a partir de este primero de octubre en todas las cadenas de exhibición del país. La dupla conformada por Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise enfrenta ahora su máxima prueba de fuego, obligados a depender exclusivamente del boca a boca para evitar el naufragio total.