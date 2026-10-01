La historia real detrás de Habits: Una crisis destructiva de Tove Lo que la llevó al éxito

La canción Habits (Stay High) catapultó a la cantante sueca Tove Lo al estrellato internacional y dominó las listas de reproducción. La contagiosa melodía esconde el retrato autobiográfico de un colapso emocional profundo originado en la juventud de la intérprete. El tema nació directamente de un poema escrito durante una crisis de desesperación tras una dolorosa ruptura sentimental. La artista plasmó su infierno personal en cada estrofa para crear este icónico himno de la vida nocturna.

El origen de la letra provino del fin de su relación más importante en la ciudad de Estocolmo. La joven compositora trabajaba como recepcionista en un centro de Pilates cuando su entonces pareja tomó una decisión radical. El joven abandonó su estilo de vida habitual para incorporarse a un estricto movimiento budista enfocado en la espiritualidad extrema.

Tove Lo vivió una amarga historia de separación. Foto de FB: Tove Lo

La intérprete rechazó rotundamente unirse a esta nueva doctrina y la relación amorosa terminó de forma repentina. El contraste ideológico entre ambos marcó el inicio de la pesadilla emocional para la cantante pop. Mientras su expareja iniciaba un camino de paz interior y supuesta iluminación espiritual, ella cayó al fondo de un abismo depresivo.

El escape a través de la autodestrucción

La soledad empujó a la estrella europea hacia una espiral de conductas altamente nocivas y peligrosas para su salud. La artista buscó anestesiar sus sentimientos mediante el abuso desmedido de sustancias ilícitas y alcohol. La famosa línea "tengo que estar drogada todo el tiempo para sacarte de mi mente" retrató textualmente su rutina diaria para evadir la realidad.

El abandono físico y la depresión severa invadieron el espacio íntimo de la futura figura de la música internacional. La joven comía compulsivamente comida chatarra y cenaba habitualmente dentro de su propia bañera, tal como reza la pista musical. La letra expuso sin filtros el trastorno que la consumía lentamente durante sus peores noches en soledad.

Tove Lo cayó en un espiral autodestructivo. Foto de FB: Tove Lo

El hedonismo se convirtió en su única vía de escape temporal para silenciar el dolor de la abrupta separación. La cantautora frecuentó diversos clubes nocturnos de la capital sueca para buscar encuentros sexuales efímeros. Estos intentos desesperados por llenar el inmenso vacío con extraños alimentaron las estrofas más explícitas de su composición.

El ascenso desde la oscuridad a la cima musical

El proceso creativo funcionó como un agresivo ejercicio de sanación que demandó cerca de dos años de trabajo continuo. La estructuración del famoso coro representó el mayor desafío de escritura dentro del estudio de grabación. Tove Lo completó la pista y la lanzó al mercado de manera independiente en 2013, apostando por la honestidad total de su lírica.

La brutal transparencia de su narrativa sacudió a la industria discográfica acostumbrada a productos mucho más plásticos. El tema acaparó la atención de los altos ejecutivos del entretenimiento a nivel global. La compositora firmó un jugoso contrato con una discográfica multinacional apenas dos meses después del estreno en plataformas digitales.

Tove Lo alcanzó el éxito con la cruda historia de Habits. Foto de FB: Tove Lo

La canción arrasó con las listas de popularidad y cimentó la trayectoria de la artista escandinava. El impacto comercial se multiplicó exponencialmente gracias al dinámico remix producido por el dúo estadounidense Hippie Sabotage. El planeta entero bailó al ritmo frenético de una de las tragedias de desamor más devastadoras de la década.

La vulnerabilidad de Tove Lo abrió la puerta para una nueva ola de artistas dispuestas a mostrar sus imperfecciones. El sonido calificado como "dark pop" ganó terreno masivo en las radios gracias a este arriesgado lanzamiento. La creadora escandinava demostró que el público global conecta masivamente con la crudeza y el dolor humano genuino.