Maribel Guardia denuncia a Imelda Tuñón por presunto abandono de menor, asegura su abogado

Maribel Guardia presentó una nueva denuncia contra Imelda Garza Tuñón por presunto abandono de menor, informó su abogado, Alonso Beceiro.

El representante legal aseguró que la decisión responde a la incertidumbre de la actriz sobre dónde se encuentra su nieto y quién está a cargo de su cuidado.

Beceiro explicó en una entrevista con Ventaneando que, según la información con la que cuenta la defensa, Imelda regresó a México después de viajar a Estados Unidos con su hijo. El abogado sostuvo que el niño habría permanecido en ese país y cuestionó las condiciones de su estancia.

“Ahorita se interpuso otra denuncia por abandono de menor, porque no sabemos con quién está”, declaró.

El representante de Guardia añadió que Tuñón habría enviado mensajes a la actriz para comunicarle que se establecería en Estados Unidos y que no volvería a ver a su nieto.

La defensa también puso en duda que Imelda reúna las condiciones migratorias para residir en ese país. Aunque Beceiro afirmó que ella no tiene residencia ni ciudadanía estadunidense, la información difundida no incluye documentos que permitan verificar su situación migratoria o la del niño.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre su hijo?

Imelda había hablado de su regreso a México en una entrevista con En Shock, retomada por Univision. En esa conversación señaló que tenía planes de permanecer en Estados Unidos, pero decidió no revelar públicamente dónde se encontraba su hijo.

“Lo único que les puedo decir es que mi hijo está en la escuela”, expresó Tuñón, quien también aseguró que el menor estaba feliz.

Sus declaraciones antecedieron al anuncio de la nueva denuncia y no constituyen una respuesta a los señalamientos que Beceiro expuso posteriormente.

La escolaridad fue otro de los asuntos que cuestionó el abogado de Guardia. Desde su perspectiva, tener la custodia implica responsabilidades que podrían verse afectadas por un cambio de país; sostuvo que el niño estaría perdiendo clases en México, aunque no presentó registros escolares en el material disponible.

“Son actos que van en perjuicio del menor”, afirmó Beceiro al referirse a las decisiones que atribuye a Imelda.

La afirmación sobre trata de personas

Durante la entrevista, Beceiro sostuvo que Estados Unidos considera directamente como trata de personas los casos de menores sustraídos al extranjero.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos define la trata como un delito vinculado con la explotación para realizar trabajos, servicios o actos sexuales comerciales. La supuesta permanencia de un niño en otro país sin su madre no permite, por sí sola, establecer que exista ese delito.

El anuncio de Beceiro tampoco permite determinar el estado procesal de la denuncia. En el material disponible no se identifica la autoridad ante la que fue presentada ni se aporta una resolución sobre el presunto abandono, por lo que los señalamientos deben distinguirse de hechos acreditados judicialmente.