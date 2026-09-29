Alejandro González Iñárritu critica a su propia generación en Digger: "es de ambición insaciable"

Alejandro González Iñárritu siente mucha empatía con los jóvenes de hoy, quienes viven un bombardeo de información brutal en todo momento, y es por eso que no tiene reparo en aceptar que Digger, su más reciente filme protagonizado por Tom Cruise, va con una dedicatoria muy especial para ellos.

Para mí también Digger es una carta de amor a la nueva generación, que ahorita está, de alguna forma, expuesta a una invasión de narrativas que pueden cambiar su percepción de la realidad que merecen vivir para tomar sus decisiones.

Sin embargo, esta historia que los invade ha sido (creada) por una generación como la mía, que tiene una ambición insaciable y una ignorancia que pone en riesgo la vida de millones por el interés propio, porque su poder es hacer creer a los demás algo distinto, lo cual me parece terrible. Y todo esto es algo que me interesa que los jóvenes se cuestionen”, contó en entrevista con Excélsior Alejandro González Iñárritu.

El realizador, de 63 años, vino a la Ciudad de México junto al actor Tom Cruise para promocionar su película que estrenará en cines de nuestro país a partir de este jueves.

Iñárritu explicó que este filme nació hace nueve años y que tiene como inspiración el proceder de políticos y empresarios, quienes, con tal de seguir teniendo dinero y poder, manipulan los discursos, las narrativas y sacrifican lo que sea, como el medio ambiente, con tal de mantenerse en donde están.

Alejandro González Iñárritu en pleno rodaje con Tom Cruise. Warner Bros. Pictures

La realidad rebasó a la ficción

¿Pero desde cuándo el cineasta ganador de cuatro Premios Oscar tuvo esta necesidad de evidenciar lo que el mundo está enfrentando con los hombres y mujeres que están en el poder?

Fue en 2017, terminando El renacido, cuando Sabina Berman y yo empezamos a platicar sobre observar un poco hacia dónde iban las cosas. Empezamos a tomar nota y a pensar en esta historia, en este personaje, porque era muy fácil adivinar; pero nunca imaginamos que llegaríamos tan lejos, porque la realidad no se queda quieta y empezó a rebasar a la ficción”, explicó Iñárritu y continuó con su reflexión:

Y esta película es acerca de la ficción y la realidad, de la historia que nos contamos, de dónde estamos parados en la historia que nos queremos contar y cómo vamos a contar todo lo que nos está sucediendo. Entonces empezó hace nueve años, porque evidentemente el mundo está en una situación donde es claro que eso está sucediendo en la realidad de todos nosotros todos los días”, apuntó quien iniciara sus días profesionales como locutor.

Durante el tiempo de creación, el director y su equipo de escritores tuvieron la oportunidad de imaginar y jugar con la posibilidad de ambientar el desastre que detona toda la trama de Digger en Groenlandia, el gélido territorio que hoy acapara los intereses y deseos de muchos gobernantes… Donald Trump entre ellos, quien recién firmó un acuerdo de defensa por el ártico con Dinamarca.

Tom Cruise estuvo en sesiones de maquillaje para poder tomar su personaje. Warner Bros. Pictures

Tom Cruise, el indicado

Digger, cinta que se rodó en Londres, cuenta la historia de Digger Rockwell (Tom Cruise), un petrolero acaudalado cuyas plataformas en Groenlandia causan una afectación ambiental que perjudicará principalmente a Europa.

Tras reunirse con el Presidente de Estados Unidos (John Goodman), así como con los secretarios de su gabinete, Digger propone manipular el discurso a nivel mundial para salir bien librados, aunque eso signifique que millones de personas salgan afectadas y pierdan sus casas.

Acostumbrados en los últimos años a ver a Tom Cruise más como el galán de las películas de acción, se le preguntó a González Iñárritu por qué elegirlo a él para interpretar a un ser tan cínico, manipulador y despreciable.

Creo que su trabajo a lo largo de 44 años en diferentes películas y con grandes directores ha mostrado su nivel. Tiene un rango de comedia, de drama, sátira, de todo. Entonces, yo vi todo el cuerpo de su trabajo y dije: 'Este señor puede'. Lo que no sabía es la precisión con la que es capaz de trabajar y mezclar todos esos géneros y posibilidades en dos personajes”, explicó Iñárritu, haciendo alusión en esta última parte al doble juego actoral que tiene Cruise en Digger.

Se sabe que tanto Alejandro González Iñárritu como el propio Tom Cruise suelen ser dos personas sumamente entregadas, disciplinadas y rigurosas en el set. De tal suerte, la curiosidad por saber cómo fue trabajar juntos necesitaba tener una respuesta.

El actor visitó la CDMX, pero Riz Ahmed solamente estuvo en la premier en Londres. Warner Bros. Pictures

“Fue un placer, la verdad fue una gran colaboración, la disfruté, me reí muchísimo, aprendí de él también. Fue muy agradable, de las mejores experiencias de mi vida”, compartió el también director de Amores perros y Birdman.

Hace unos meses, fuimos invitados a unas actividades especiales con Tom Cruise en los Estudios Warner Bros. En dicho evento, el protagonista de la saga de Misión imposible comentó, además de haber quedado fascinado por el trabajo artístico de Iñárritu y su equipo, que le ganó a Alejandro en eso de comer chile, ya que él sí pudo comerlo e Iñárritu se enchiló a la primera.

El señor Tom Cruise come más chile que cualquier mexicano. Yo le digo 'Tomás Cruz', es mexicano en el fondo”, comentó con una sonrisa Alejandro González Iñárritu.

¿Maggie the Cat existe?

Una de las curiosidades dentro de Digger se puede ver en una gata blanca moribunda que aparece en el filme y que responde al nombre de Maggie. Es la mascota que Digger ha tenido y amado en los últimos 38 años, pero ya está en las últimas.

Maggie para mí es un ser adorable. Es la única conexión emocional que tiene Digger con alguien. Es alguien a quien él ama porque ese gato no es capaz de contrariarlo; por eso lo ama, es una relación fácil”, comentó el realizador nacido el 15 de agosto de 1963.

Justo en las escenas de Maggie podemos ver a la actriz mexicana Mercedes Hernández, quien le da vida a Adelia, el ama de llaves de Cruise y quien le ayuda a cuidar y asear a Maggie, que en la realidad es un animatrónico.