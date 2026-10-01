Guillermo del Toro defiende Digger de González Iñárritu ante las duras críticas

Guillermo del Toro defendió públicamente a Digger, la nueva película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, frente a los ataques de la prensa especializada. El ganador del Oscar utilizó sus redes sociales para responder directamente a una reseña del portal IGN. La crítica sugirió evitar las salas de cine y esperar el lanzamiento del filme en plataformas digitales.

El creador de El Laberinto del Fauno catalogó la publicación del medio de entretenimiento como un titular insignificante. El cineasta tapatío respaldó el trabajo de su compatriota y elogió la propuesta visual de esta megaproducción. El mensaje subrayó que la obra cumple totalmente en escala, ambición y alcance para la gran pantalla.

Guillermo del Toro dio su opinión de Digger. Foto: Cuartoscuro

El director mexicano definió a la cinta protagonizada por Tom Cruise como un proyecto cinematográficamente complejo. Del Toro enfatizó la necesidad de vivir esta experiencia directamente en las butacas tradicionales. La intervención del realizador desató un intenso debate digital sobre el valor real de la experiencia teatral frente al dominio del streaming.

La defensa pública ocurre justo durante el estreno oficial de la película en la cartelera nacional este 1 de octubre de 2026. Los estudios mantienen altas expectativas en la taquilla mexicana gracias al peso de ambos nombres en la industria. La polémica generó un interés adicional entre los cinéfilos que buscan comprobar la calidad del largometraje.

El choque contra la crítica especializada

La controversia estalló cuando IGN publicó su veredicto negativo sobre el regreso de González Iñárritu a la silla de director. Los analistas del sitio web minimizaron el espectáculo visual y desestimaron el impacto de la historia en la pantalla gigante. Esta postura provocó la inmediata reacción de diversos defensores del formato tradicional en la industria de Hollywood.

El portal Rotten Tomatoes confirmó la fría recepción del largometraje entre los expertos estadounidenses. La plataforma agregadora de reseñas registró una calificación reprobatoria inicial del 41% durante los primeros días de exhibición para la prensa. Los números encendieron las alarmas dentro de las oficinas de distribución a nivel global.

Rotten Tomatoes dio muy baja calificación a Digger. Foto: Warner Bros Pictures

La puntuación logró estabilizarse ligeramente al sumar nuevas evaluaciones internacionales durante la última semana. Actualmente, la obra oscila entre el 52% y el 53% de aprobación general en dicho sitio especializado. Estas cifras representan uno de los promedios más bajos en la aclamada filmografía del realizador responsable de Birdman y El Renacido.

Los números rojos contrastan drásticamente con el apoyo incondicional mostrado por el gremio de directores mexicanos. La división de opiniones perfila a este título como una de las obras más polarizantes del año. Los espectadores tendrán la última palabra sobre el éxito o fracaso comercial de esta millonaria apuesta fílmica.

La sátira ambiental llega a los cines mexicanos

Digger marca una reinvención total en el estilo narrativo del director al apostar por la comedia negra. La historia funciona como una agresiva sátira ambiental enfocada en los excesos corporativos modernos. El guion explora la desconexión de las élites millonarias frente a la destrucción sistemática del planeta Tierra.

Tom Cruise encarna a Digger Rockwell, un excéntrico magnate petrolero responsable de desatar una catástrofe ecológica sin precedentes a nivel global. El actor abandona sus habituales roles de acción para entregar una interpretación sumergida en la locura absoluta. El personaje principal pierde el juicio tras provocar el desastre y asume el rol del único salvador posible para la humanidad.

Tom Cruise y su actuación en Digger no fueron bien valoradas. Foto: Warner Bros Pictures

La producción exigió un enorme despliegue técnico para recrear la devastación provocada por las industrias del protagonista. El equipo de efectos visuales construyó escenarios apocalípticos que justifican la defensa férrea sobre su proyección en cines. La fotografía subraya la megalomanía del personaje central en cada encuadre.

Las salas de cine de México proyectan desde hoy esta ambiciosa sátira cinematográfica. La audiencia nacional evalúa en primera persona la arriesgada propuesta que dividió a la crítica norteamericana. El choque entre el mensaje ecologista y el oscuro humor promete mantener la cinta en el centro de la conversación pública.