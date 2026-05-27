M.I.A., la nueva serie de Paramount+ con Alberto Guerra sobre venganza y lazos familiares

El mundo del crimen organizado en la pantalla chica suele estar regido por la ambición y la frialdad, pero M.I.A., la nueva serie original de Paramount+, llega para romper ese molde.

Creada por Bill Dubuque, el cerebro detrás de éxitos como Ozark, no es sólo una historia de persecuciones y disparos; es un estudio profundo sobre la fragilidad de los lazos familiares y el motor humano detrás de la venganza.

En entrevista, Danay García y Alberto Guerra, parte del elenco de la serie, nos sumergen en la historia de este drama criminal que utiliza la belleza tropical de Miami como el escenario idóneo para una narrativa cruda y realista.

Para la actriz y modelo estadunidense de origen cubano, Danay García, la esencia de la serie reside en qué es lo que empuja a un ser humano al abismo. Según la actriz, la oscuridad que veremos en pantalla no nace del vacío, sino del dolor de la pérdida.

Yo creo que una de las cosas que nos atrae no es la supervivencia, sino lo que causa esta supervivencia. En esta serie específicamente empezamos con las familias, con lo que representan, con el amor que existe en ese ámbito familiar y, cuando eso se rompe, nace esa parte oscura. La venganza no es una venganza por sí sola, estás vengando esa pérdida que tuviste”, mencionó.

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Uno de los puntos más destacables de M.I.A. es el rol de las mujeres. Lejos de ser figuras pasivas, personajes como el de Etta (interpretada por Shannon Thornton) y Lia (Danay García) son los pilares que sostienen la tensión dramática. García describió a su personaje como una mujer que ha tenido que fortalecerse sola para sobrevivir en un entorno históricamente masculino.

Ser mujer 24 horas al día es la realidad de todo... en el caso de Lia, va desarrollando herramientas de cómo sobrevivir cada paso de ello. Cuando la conocemos en la serie, ya es una mujer completamente armada y sabe cómo liderar, negociar e inspirar”, señaló.

Por su parte, Alberto Guerra destacó el trabajo de sus compañeras, señalando que la fuerza de la historia radica en la conexión emocional con lo que les sucede a los personajes femeninos.

Desde que lees la historia y te pones en el papel del personaje de Etta... lo que le sucede a esta niña y de lo que tiene que salir adelante es lo que mueve la historia”, refirió.

Miami no es sólo una locación en M.I.A.; es un personaje más. El contraste entre el paraíso tropical y la violencia de la trama genera una atmósfera única. García aseguró que no se podía imaginar esta historia en algún otro lugar.

El hecho de que esté hecha en Miami da un contraste muy especial, porque tenemos ese dolor que explota, pero es inevitable creer que algo se desarrolle en ese mundo tan lindo con esa naturaleza; entonces ese contraste hace que nos conecte un poco más con ese punto medio de la supervivencia”, indicó.

M.I.A. -- "Familiar Faces" Episode 104 -- Pictured: (l-r) Shannon Gisela as Etta, Brittany Adebumola as Lovely -- (Photo by: Jeff Daly/PEACOCK) Jeff Daly/PEACOCK

Alberto Guerra definió la serie como un “drama tenso y realista”, destacando la capacidad que Bill Dubuque tiene para crear personajes que no se rigen por los estándares convencionales. El personaje de Guerra, en particular, se aleja del estereotipo criminal movido por la avaricia.

“Es un personaje sumamente peculiar... él se mueve por otros códigos: por lealtad, por sentido del deber, por responsabilidad y agradecimiento. Ya desde ahí yo sabía que era un personaje bastante único”, comentó el actor.

Guerra reflexionó sobre la atracción de la audiencia por el género criminal, atribuyéndolo a la liberación de esos impulsos que la sociedad nos obliga a frenar.

El ser humano tiene un freno de mano todo el tiempo para controlar sus emociones... Cuando la ficción te presenta ese tipo de personajes que no tienen ese freno de mano y que se dejan ir, se vuelven sumamente afectivos como espectador”.

Con una producción de alto nivel que permitió meses de ensayos para coreografías de acción y días enteros de filmación para escenas clave, ambos miembros del elenco coincidieron en que el público se encontrará con un producto de calidad excepcional.

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La serie tiene sus nueve episodios ya disponibles en la plataforma de Paramount+, y sobre cómo consumirla, Guerra prefirió dejar la decisión al espectador:

“Si tu rollo es echarte toda la serie en una noche, bienvenido sea; si quieres echártela en dos semanas, un capítulo llegando de trabajar para hacer una descompresión del día, adelante, es válido”, aseguró.

Para cerrar, Danay invitó al público a conectar con la belleza de la familia y lo frágil que es la vida, mientras que Guerra concluyó: “Esta serie está muy cabrona”.