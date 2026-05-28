¿Quién es Pascacio López? El actor señalado por presunta agresión contra Ivonne Montero

Pascacio López se convirtió en el primer actor en México en recibir una sentencia de prisión por acoso sexual y violencia de género. El caso, que involucró un proceso legal de cinco años junto a la actriz Vanessa Bauche, ha marcado un precedente dentro de la industria del entretenimiento en el país.

A continuación, te contamos los detalles de su trayectoria, el veredicto legal y las recientes declaraciones de su expareja, Ivonne Montero.

El histórico fallo legal a favor de Vanessa Bauche

Recientemente, Vanessa Bauche compartió un comunicado donde confirmó su victoria en los tribunales. Un juez de la Ciudad de México ratificó una sentencia definitiva que condena a Pascacio López a un año de prisión por violencia de género, acoso y hostigamiento.

Foto: Instagram vanessabauche

El dictamen no solo reconoce el acoso, sino también los daños psicológicos, patrimoniales, a la salud integral y a la imagen pública de la actriz. Sin embargo, la resolución ha generado controversia y ha sido calificada por muchos como "ilógica", ya que también incluye una multa de 7 mil 800 pesos y apenas 30 horas de trabajo comunitario. Actualmente, ambas sentencias se encuentran en espera de ejecución.

El origen del conflicto: 'Guerra de Vecinos'

Las agresiones ocurrieron en plena pandemia de COVID-19 durante las grabaciones de la serie de Netflix “Guerra de Vecinos”, Bauche denunció haber sufrido humillaciones y un grave incidente en el que el actor la besó fuera de guion a sabiendas de que él era positivo a COVID-19, poniéndola en riesgo. A la par del proceso penal, se desató una campaña difamatoria y misógina contra la actriz, lo que derivó en otra demanda civil por daño moral.

Trayectoria: De las leyes a los escenarios

Nacido en Chiapas hace 55 años, Pascacio López se mudó a la Ciudad de México a los 16 años en busca de un mejor futuro. Aunque inicialmente se inscribió en la carrera de Derecho, su destino cambió cuando lo invitaron a participar en un cortometraje.

Su debut formal llegó en 2013 y, desde entonces, su carrera fue en ascenso constante, llegando incluso a producciones internacionales de Hollywood como Rambo: Last Blood junto a Sylvester Stallone. No obstante, su actividad artística se suspendió en 2022 a raíz de las denuncias en su contra.

Proyectos más destacados:

Colosio: El asesinato

Cinco de Mayo: La Batalla

Rosario Tijeras 2

La diosa del asfalto

Guerra de Vecinos

Ivonne Montero revela por qué no denunció

A raíz de la modificación de la sentencia, la actriz Ivonne Montero, quien fuera pareja sentimental de López, compartió su postura en una entrevista para el programa “De Primera Mano”. Montero se sumó a la lista de mujeres que han señalado conductas violentas por parte del actor, un historial que también incluye a figuras como Irán Castillo y la fallecida conductora Verónica Toussaint.

A mí me pidió (Vanessa Bauche) que me acercara a denunciar algunas cosas que habían pasado hace muchos años y por supuesto que dije que no", dijo Ivonne Montero

Foto: ivonnemonteroof

Montero aclaró que, en su caso, no sufrió agresiones físicas porque supo identificar las señales de alerta a tiempo y decidió cortar la relación antes de que escalara.

Al notar las primeras actitudes violentas de López, lo confrontó. Al ver que él lo negaba, prefirió alejarse.

Hubo focos rojos que al primero yo se lo hice ver, la segunda vez: 'Oye' y la tercera vez, bye", detalló

¿Pascacio López fue V10L3NTO con Ivonne Montero en su relación? Ella RESPONDE tras acusaciones por Vanessa Bauche #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/gczEGcfkPs — De Primera Mano (@deprimeramano) May 27, 2026

Explicó que prefirió mantenerse al margen del proceso legal por desconfianza y para proteger el bienestar de su hija.

¿A qué voy a hablar, qué voy a denunciar? No sé cuáles son los alcances de la persona, si eso me va a traer lejos de un beneficio, me va a perjudicar y yo soy mamá".

Finalmente, la actriz criticó el fallo del juez, asegurando que una penalización tan baja envía un mensaje de impunidad y desprotección para las víctimas de violencia en el país.