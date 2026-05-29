Luto en la televisión mexicana: Muere hermana de la conductora Mónica Castañeda

Este viernes se anunció el lamentable fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de la conductora y periodista mexicana Mónica Castañeda.

El programa Ventaneando confirmó este jueves la muerte de la hermana de Mónica, provocando así miles de mensajes de solidaridad por parte de compañeros de televisión, periodistas y seguidores.

Muere hermana de Mónica Castañeda

Muere hermana de Mónica Castañeda. Especial

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram del programa en donde compartieron el triste mensaje sobre la muerte de la hermana de Mónica Castañeda.

El texto fue acompañado de una imagen con un moño negro en donde se lee:

Descanse en paz. Norma Castañeda 1965-2026".

En tanto, compartieron:

En Ventaneando lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida compañera Mónica Castañeda. Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida.⁣ Descanse en paz”.

Por lo informado, usuarios mandaron sus condolencias a la conductora:

Que en paz descanse. Eterna luz.

Mis sentidas condolencias para Mónica, su familia y amistades.

Qué triste noticia. Dios le conceda descanso.

Abrazo fuerte. Ahora desde el cielo te cuidan.

Mi más sentido pésame. No me imagino el dolor que debes estar pasando.

¿De qué murió Norma Castañeda?

Hasta ahora se desconoce la causa exacta de la muerte de Norma Castañeda. Lo único que se sabe es que tenía 61 años de edad, pero no hay información oficial sobre si tenía algun padecimiento.

La conductora Mónica Castañeda no ha compartido más detalles o un comunicado oficial en el que de información sobre las causas que generaron el fallecimiento de su hermana.

La noticia incluso habría tomado por sorpresa a la conductora debido a que su actividad en redes sociales fue activa previo a las horas en las que se dió a conocer la muerte de Norma.

Mónica compartió en horas previas el estreno la canción "Tú ni en cuenta" entre Banda MS y Manuel Turizo ya que incluso se sabe que la periodista es fan de la música regional ya que se le ha visto disfrutando en conciertos. En tanto, por lo compartido en sus historias, tenía previsto asistir al concierto de Christian Nodal en Plaza de Toros "La México" este viernes 29 de mayo.

Asimismo, la conductora compartió una historia en la que la cantante Yuri le agradecía por asistir a su concierto y finalmente, 10 horas antes de que se anunciara el fallecimiento de su hermana la periodista publicó un poco sobre su participación en el podcast "La Meno Podcast".

¿Quién es Mónica Castañeda?

Muere hermana de Mónica Castañeda. Especial

Mónica Castañeda es una periodista y conductora mexicana reconocida por su trabajo en el programa de espectáculos Ventaneando. Comenzó su carrera en la televisora como reportera y con el paso de los años se convirtió en una de las figuras más constantes del programa, especialmente tras integrarse como conductora titular en 2018.

A lo largo de su trayectoria ha realizado entrevistas con celebridades, coberturas especiales y reportajes relacionados con el mundo del espectáculo. También se ha mantenido vigente en redes sociales y medios digitales, donde suele generar conversación por sus opiniones y algunos momentos virales ocurridos durante transmisiones en vivo o entrevistas con famosos.