Revocan prisión a Pascacio López por caso Vanessa Bauche

Un tribunal de Jalisco revocó la pena de prisión contra el actor Pascacio López dentro del caso iniciado por la actriz Vanessa Bauche, con quien trabajó en la serie Guerra de vecinos.

En lugar de cumplir una sentencia de un año de cárcel, el actor deberá realizar 30 días de trabajo comunitario y pagar 7 mil 800 pesos por reparación de daño psicológico, de acuerdo con reportes sobre la resolución de la Segunda Sala del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

La nueva resolución representa un giro en el proceso legal entre ambos actores, iniciado por hechos denunciados desde 2020. Aunque la pena de prisión quedó sin efecto, López adelantó que también impugnará esta decisión, pues sostiene que no cometió ningún delito.

Hasta el momento, Vanessa Bauche no ha emitido una postura pública sobre esta nueva resolución, según los reportes más recientes.

Tribunal apela prisión a Pascacio López

De acuerdo con la información publicada, la Segunda Sala del Poder Judicial del Estado de Jalisco dejó sin efecto la condena de prisión que había sido dictada contra Pascacio López y la sustituyó por una sanción distinta: 30 jornadas de trabajo comunitario y una reparación económica por daño psicológico.

La resolución corresponde a un recurso de apelación promovido por la defensa del actor. Algunos reportes señalan que la sentencia inicial de un año de prisión ya había sido revocada previamente desde el año pasado, y que esta nueva determinación redefine las consecuencias legales del caso.

pascacio lopez libre

El cambio no equivale a que el conflicto legal haya terminado por completo. López anunció que buscará impugnar también esta nueva resolución, al considerar que no debe quedar ninguna sanción en su contra.

¿Qué pasó entre Pascacio López y Vanessa Bauche?

El caso comenzó durante las grabaciones de la serie de Netflix Guerra de vecinos, donde Pascacio López y Vanessa Bauche compartieron elenco. Bauche denunció al actor por presuntos actos de violencia contra la dignidad de las personas y abuso sexual, al señalar que López le habría gritado en el set y que la besó en una escena que, según su versión, no estaba contemplada en el guion.

El actor ha rechazado las acusaciones. López ha sostenido que el señalamiento por abuso sexual fue desechado desde el inicio de la investigación y que el proceso que siguió se relacionó con el cargo de violencia contra la dignidad de las personas.

En febrero, cuando se informó que había sido condenado a un año de prisión, Vanessa Bauche calificó aquel fallo como un precedente para la industria audiovisual mexicana. Ahora, la nueva resolución modifica el alcance de esa sentencia al retirar la pena de cárcel.