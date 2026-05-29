Mara Wilson sigue siendo la inolvidable protagonista de Matilda. Su interpretación en la película de 1996 la convirtió en una de las actrices infantiles más populares de su generación.

Sin embargo, mientras otras estrellas de aquella época han intentado regresar a Hollywood, Wilson asegura que no tiene ningún interés en volver.

La actriz habló recientemente sobre su presente y explicó por qué la actuación ya no forma parte de sus planes, una decisión que está relacionada con las experiencias que vivió mientras crecía dentro de la industria.

¿Por qué Mara Wilson no quiere volver a Hollywood? La razón detrás de la actriz de ‘Matilda’ IG marawilson

Mara Wilson no se siente identificada con Hollywood

Durante una entrevista con People, la actriz de 38 años explicó que muchas personas le preguntan si algún día regresará al cine.

Wilson considera que Hollywood sigue manejando estándares con los que no se siente cómoda y que no está dispuesta a cambiar para encajar en ellos.

Según explicó, tampoco siente que existan demasiados personajes para mujeres con su perfil dentro de la industria actual.

Por esa razón, volver a actuar no es algo que contemple en este momento.

Más allá de la nostalgia que despierta Matilda, la actriz asegura que está satisfecha con el rumbo que tomó su vida lejos de las grandes producciones.

¿Por qué Mara Wilson no quiere volver a Hollywood? La razón detrás de la actriz de ‘Matilda’ IG marawilson

El lado menos conocido de crecer como estrella infantil

La carrera de Mara Wilson comenzó desde muy pequeña.

Antes de protagonizar Matilda, apareció en películas como Mrs. Doubtfire y Milagro en la calle 34, convirtiéndose rápidamente en uno de los rostros infantiles más reconocidos de los años noventa.

Pero el éxito también vino acompañado de presiones que, según ella, dejaron huella durante años.

En distintas entrevistas y en sus escritos personales, Wilson ha contado que crecer en Hollywood significó vivir bajo constantes comparaciones.

Mientras avanzaba en su carrera, veía cómo otras jóvenes actrices eran consideradas más atractivas o más adecuadas para determinados papeles.

Esa situación terminó afectando la forma en que se veía a sí misma.

En su libro Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame, publicado en 2016, Wilson compartió algunos de los momentos más difíciles que atravesó durante su adolescencia.

La actriz reconoció que pasó mucho tiempo cuestionando su apariencia física.

Incluso llegó a pensar en la posibilidad de cambiar algunos rasgos de su rostro para sentirse más aceptada dentro de la industria.

Con el paso de los años entendió que gran parte de esas inseguridades estaban relacionadas con el ambiente en el que creció.

Por eso, cuando finalmente dejó Hollywood, sintió que se quitaba una carga importante de encima.

Aunque guarda buenos recuerdos de aquella etapa, también reconoce que la presión era constante.

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Una vida diferente lejos de los reflectores

Wilson dejó la actuación en el año 2000 después de participar en Thomas and the Magic Railroad.

Inicialmente pensó que sería una pausa para enfocarse en sus estudios. Sin embargo, el tiempo terminó alejándola por completo de las cámaras.

Lejos de Hollywood encontró otras formas de desarrollar su creatividad.

En los últimos años ha trabajado como escritora, narradora de audiolibros, actriz de doblaje y colaboradora en distintos proyectos digitales.

Uno de sus trabajos más recientes fue la narración de Wombat Waiting, libro de la autora Katherine Applegate.

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¿Volverá algún día a interpretar un papel?

Aunque muchos seguidores de Matilda siguen imaginando un posible regreso, las declaraciones de Mara Wilson apuntan en otra dirección.

La actriz asegura que ya no piensa demasiado en cómo habría sido su vida si hubiera permanecido en Hollywood.

Hoy se siente cómoda con la carrera que construyó fuera de la actuación y no parece tener interés en volver a competir dentro de una industria que durante años le generó más presión que satisfacción.

Por ahora, el personaje que la convirtió en una estrella sigue ocupando un lugar especial en la memoria del público, mientras ella continúa desarrollando nuevos proyectos lejos de los reflectores que marcaron su infancia.