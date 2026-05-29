Si en las últimas horas viste el nombre de Chumel Torres entre las tendencias de redes sociales, todo comenzó por una publicación que terminó siendo eliminada y que generó una fuerte discusión en X.

El creador de contenido tuvo que ofrecer una disculpa pública después de que numerosos usuarios señalaran que una imagen compartida desde su cuenta era discriminatoria hacia una persona con discapacidad.

La controversia creció rápidamente. Capturas de pantalla comenzaron a circular en redes sociales, distintos usuarios cuestionaron el contenido y algunos incluso pidieron que el caso fuera revisado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

¿Qué hizo Chumel Torres y por qué lo criticaron?

La polémica surgió cuando Chumel Torres compartió una imagen relacionada con TV Azteca durante una discusión en redes sociales.

Aunque la publicación fue borrada poco después, varios usuarios la guardaron y comenzaron a difundir capturas en otras cuentas.

Los señalamientos apuntaron a que la imagen utilizaba a una persona con síndrome de Down como parte de una burla dirigida hacia otra persona.

Quien estaba del otro lado de la discusión era Adrián Chávez, profesor y divulgador de lingüística que desde hace tiempo mantiene diferencias públicas con el conductor.

A partir de ahí comenzaron las críticas.

Diversos usuarios calificaron la publicación como capacitista, un término utilizado para describir actitudes o expresiones que discriminan o menosprecian a las personas con discapacidad.

La conversación rápidamente salió del conflicto entre ambos personajes y se convirtió en un debate mucho más amplio sobre los límites del humor y el uso de ciertas imágenes en redes sociales.

¿Qué hizo Chumel Torres? El conductor sale a pedir disculpas tras la funa Redes Sociales

La disculpa pública de Chumel Torres

Después de varias horas de críticas, Chumel Torres publicó un mensaje en su cuenta oficial para reconocer el error.

“Ahora sí la superregué con la imagen esa que está siendo viral de mi reply. Una disculpa a la gente que se haya ofendido”, escribió.

Además de ofrecer disculpas, el conductor aprovechó el mismo mensaje para aclarar que la publicación fue realizada desde una cuenta personal.

“Aprovecho este mensaje para dejar en claro que esta es mi cuenta personal y no tiene ningún vínculo con Grupo Fórmula en absoluto”, agregó.

La aclaración llegó en medio de comentarios que también involucraban a la empresa de comunicación con la que actualmente colabora.

Sin embargo, la disculpa no detuvo por completo las reacciones.

Mientras algunos usuarios consideraron positivo que reconociera el error, otros sostuvieron que el problema iba más allá de borrar la publicación.

Oscar Balderas se sumó a las críticas

Una de las reacciones más comentadas fue la del periodista Oscar Balderas.

A través de redes sociales, cuestionó el uso de una discapacidad como recurso para ridiculizar a otra persona y rechazó que ese tipo de contenido pudiera justificarse únicamente como humor negro.

Su postura se sumó a la de cientos de usuarios que continuaron comentando el tema durante horas.

Paralelamente, algunas personas pidieron que el asunto fuera revisado por Conapred para determinar si la publicación podría considerarse discriminatoria.

Hasta el momento no se ha informado sobre algún procedimiento formal relacionado con estas solicitudes.

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La pelea entre Chumel Torres y Adrián Chávez viene de tiempo atrás

Aunque la discusión se volvió viral esta semana, la relación entre Chumel Torres y Adrián Chávez ya arrastraba antecedentes.

Uno de los intercambios más conocidos ocurrió en agosto de 2024 cuando ambos debatieron públicamente sobre los libros de texto de la SEP.

En aquel momento, Torres criticó algunos contenidos de los materiales educativos y aseguró que contenían errores.

El profesor señaló que varios de los ejemplos utilizados por el conductor correspondían a materiales destinados a madres y padres de familia, no a libros utilizados directamente por estudiantes.

A partir de ahí comenzaron una serie de intercambios sobre educación, lingüística y enseñanza del español.

Aunque la discusión parecía haber quedado atrás, el reciente episodio volvió a colocar a ambos en el centro de la conversación digital.