¿Qué pasó? Alizée decepciona en CDMX con un show de menos de una hora

La nostalgia por el pop francés de los años 2000 llevó a cientos de fans a reunirse en La Maraka para recibir nuevamente a Alizée, quien regresó a México tras más de una década de ausencia. Sin embargo, lo que prometía ser una noche inolvidable terminó generando críticas y decepción entre muchos asistentes debido a la corta duración del concierto.

Así fue el primer concierto de Alizée en CDMX

La cantante francesa programó dos fechas en la Ciudad de México los días 28 y 29 de mayo de 2026 como parte de una mini gira conmemorativa por sus 25 años de carrera. El concepto apostaba por una experiencia íntima y nostálgica, muy distinta a los grandes estadios, con un aforo aproximado de 1,700 personas por noche y boletos que alcanzaban hasta los 4,500 pesos en zonas VIP.

La cantante francesa ofreció un concierto de menos de una hora en La Maraka. IG

Desde las 8 de la noche comenzaron a ingresar los asistentes al recinto ubicado en la colonia Narvarte. Aunque el lugar logró llenarse por completo, el ambiente fue tomando fuerza gracias al show previo de Trendline Utopía, agrupación integrada por diez artistas entre músicos, vocalistas y bailarinas que interpretaron clásicos pop de los 2000 tanto en español como en inglés.

¿Cuánto duró el concierto de Alizée?

Después de 11 minutos de ajustes técnicos, el escenario quedó listo para la estrella principal. Aunque el concierto estaba programado para iniciar a las 9:30 p.m., Alizée apareció hasta después de las 10 de la noche.

Fans esperaban un show de casi dos horas, pero Alizée cantó solo 11 temas. IG

La francesa abrió con 'Alizée L’Alizé', seguida de 'Toc de Mac' y 'Blonde'. Aunque el público respondió desde el inicio, fue hasta la cuarta canción cuando la energía explotó por completo.

Temas como 'Moi… Lolita', 'Gourmandises' y 'Les Collines (Never Leave You)' desataron la euforia entre los asistentes, quienes corearon cada estrofa y siguieron algunas de las coreografías más famosas de la cantante.

“Moi… Lolita” y “J’en ai marre” fueron las canciones más coreadas de la noche. IG

Uno de los momentos más celebrados ocurrió cuando interpretó 'J’en ai marre', tema que puso a bailar a todo el recinto. También sorprendió interpretando dos canciones en español, incluida la icónica 'La Isla Bonita'.

¿Cómo fue el espectáculo de Alizée en La Maraka?

En cuestión visual, el espectáculo apostó por la nostalgia. Alizée realizó tres cambios de vestuario: primero apareció con un vestido blanco con puntos negros y botas brillantes; posteriormente utilizó un vestido negro y finalmente un atuendo estampado tipo camisa.

Alizée realizó tres cambios de vestuario durante su breve presentación en CDMX. IG

Sus bailarines también tuvieron momentos individuales sobre el escenario, mientras varios fans acudieron disfrazados de personajes como Sailor Moon y Campanita, reforzando el ambiente dosmilero de la noche.

Pero la gran sorpresa llegó al final. El concierto terminó a las 10:55 p.m., es decir, menos de una hora después de haber comenzado. En total, Alizée interpretó únicamente 11 canciones, una cifra muy inferior a las cerca de 20 que algunos fans esperaban tras la promoción del evento.

El público pidió otra canción al final del show, pero la artista no regresó al escenario. IG

Aunque el público pidió otra canción entre gritos y aplausos, la cantante ya no regresó al escenario. Mientras algunos asistentes compraban playeras, pósters y boletos coleccionables de la mercancía oficial, otros abandonaban el recinto con la sensación de que el esperado reencuentro con la estrella francesa había durado muy poco.