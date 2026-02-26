Vanessa Bauche celebra sentencia contra Pascacio López por violencia de género; él ya apeló

Vanessa Bauche informó que un juez dictó sentencia de un año de prisión contra el actor Pascacio López por delitos cometidos durante las grabaciones de la serie Guerra de vecinos en 2020.

La resolución, difundida públicamente por la actriz el 25 de febrero, también contempla el pago de una reparación del daño. Sin embargo, el propio López sostuvo que el proceso judicial continúa, ya que interpuso un recurso de apelación que, según su versión, fue admitido por la autoridad correspondiente.

Somos más los buenos, cambiemos a este país: Vanessa Bauche

Sentencia de un año de prisión contra Pascacio López

El fallo judicial establece que Pascacio López deberá cumplir una condena de un año en prisión tras ser encontrado culpable de violencia de género, acoso, hostigamiento y calumnias en un entorno laboral. La resolución deriva de una denuncia presentada por Vanessa Bauche ante la Fiscalía de la Mujer en Jalisco en 2020.

El 25 de febrero, Bauche compartió un comunicado en el que dio a conocer el resultado del proceso penal. En el documento afirmó:

“Por primera vez, un actor profesional ha sido condenado a un año de prisión por violencia de género, acoso, hostigamiento y calumnias cometidas dentro de un set de grabaciones”.

En el mismo mensaje, la actriz señaló que la sentencia marca un precedente en la industria audiovisual. Escribió que el fallo representa “un antes y después en la protección de los derechos laborales de las mujeres dentro del ámbito audiovisual”, al tiempo que difundió el documento oficial emitido por la autoridad judicial.

La resolución también contempla el pago de una compensación económica como parte de la reparación del daño. De acuerdo con la información compartida por Bauche, el juez determinó que los hechos denunciados encuadran en delitos cometidos en un contexto de trabajo.

Vanessa Bauche difundió públicamente la resolución judicial. IG: vanessabauche

Pascacio López afirma que el proceso continúa

Tras la difusión de la sentencia, Pascacio López sostuvo que la determinación no es definitiva. Según su postura, la defensa interpuso un recurso de apelación ante lo que calificó como un mal proceder de la juez que conoció el caso en primera instancia.

El actor afirmó que dicho recurso fue admitido, por lo que el proceso legal seguiría su curso en una instancia superior. Esta situación implica que la resolución podría ser revisada por un tribunal, lo que mantiene abierto el litigio entre ambas partes.

Hasta el momento, la información pública confirma la existencia de la sentencia en primera instancia y la interposición del recurso. El desarrollo del procedimiento dependerá de la resolución que emita la autoridad judicial competente tras analizar la apelación presentada.

Pascacio López, actor de Guerra de Vecinos

El origen de la denuncia en Guerra de vecinos

Los hechos que dieron lugar al proceso ocurrieron en 2020 durante las grabaciones de la serie Guerra de vecinos, producción distribuida por Netflix. Vanessa Bauche denunció a Pascacio López por presuntos actos de violencia, acoso y hostigamiento dentro del set.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Mujer en Jalisco, uno de los episodios centrales fue un beso no consentido y fuera de guion durante una escena de trabajo. La actriz señaló que esta conducta no estaba contemplada en el libreto.

Bauche también sostuvo que el contexto se agravó por la pandemia de COVID-19. En declaraciones públicas indicó que atravesó el proceso “lejos de la familia y bajo condiciones que incluyeron acoso, humillación, difamación y riesgo sanitario”, al referirse al entorno en el que ocurrieron los hechos.

Además del proceso penal en Jalisco, en 2022 la actriz presentó una demanda civil por daño moral en la Ciudad de México. Sobre esa acción legal explicó:

“Presenté una demanda civil por daño moral en la CDMX, derivada de una campaña difamatoria, revictimizante y misógina”.

La actriz también obtuvo una resolución favorable en materia civil. IG: vanessabauche

Resoluciones civiles y alcance del caso

En 2024, la demanda civil interpuesta por Bauche en la Ciudad de México también le fue favorable. De acuerdo con lo informado por la actriz, la autoridad judicial reconoció daños psicológicos, patrimoniales, afectaciones a su imagen pública y a su salud integral.

La sentencia penal difundida en febrero se suma a esa resolución civil previa. En su comunicado, Bauche afirmó que “la justicia y la verdad han prevalecido”, en referencia al conjunto de decisiones judiciales obtenidas hasta ahora.

La actriz ha señalado que el caso tiene implicaciones más amplias en el ámbito laboral del sector audiovisual. En su mensaje sostuvo que la resolución envía una señal sobre la responsabilidad legal dentro de los espacios de trabajo en la industria del entretenimiento.