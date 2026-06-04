¿Quién es Orko, el personaje de He-Man, Amos del Universo que aparece al final?

El final de Masters of the Universe dejó una sorpresa para los seguidores de He-Man: la aparición —o al menos el guiño— de Orko, uno de los personajes más recordados de la franquicia animada de los años 80. Aunque para los fans de la serie original su presencia puede parecer evidente, para una nueva generación el pequeño mago flotante quizá resulte una de las figuras más extrañas, tiernas y misteriosas del universo de Eternia.

Orko no es un guerrero musculoso como He-Man, tampoco un villano imponente como Skeletor. Su lugar dentro de Masters of the Universe siempre ha sido distinto: es el personaje mágico, torpe, cómico y entrañable que acompaña a los héroes desde una lógica más cercana a la fantasía infantil que a la épica de espada y batalla.

¿Quién es Orko en He-Man?

Orko es un pequeño mago originario de Trolla, una dimensión habitada por seres conocidos como trollanos. En la mayoría de sus versiones, aparece cubierto con una túnica roja, un sombrero ancho y una bufanda que oculta casi todo su rostro. De él suelen verse únicamente sus ojos, sus orejas y sus manos, lo que ha reforzado el misterio alrededor de su verdadera apariencia.

El personaje fue presentado en la serie animada He-Man and the Masters of the Universe, producida por Filmation en los años 80, donde se convirtió en una presencia habitual dentro del grupo de aliados del príncipe Adam. A diferencia de otros personajes de Eternia, Orko no pelea con fuerza física ni con armas, sino con magia, aunque sus hechizos casi siempre salen mal.

Esa característica lo volvió una especie de alivio cómico dentro de la historia. Orko quería ser útil, demostrar su poder y ayudar a sus amigos, pero sus intentos frecuentemente provocaban enredos. Esa torpeza, lejos de volverlo irrelevante, lo convirtió en uno de los personajes más queridos por el público infantil.

Orko Especial

¿Cuál es la relación de Orko con He-Man?

Dentro de la mitología clásica de Masters of the Universe, Orko es uno de los pocos personajes que conoce la identidad secreta del príncipe Adam como He-Man. Esa cercanía lo coloca en un lugar importante dentro del círculo de confianza del héroe, junto a personajes como Man-At-Arms, Teela, Cringer/Battle Cat y la Hechicera de Grayskull.

En varias versiones de la franquicia, Orko es retratado como un personaje inseguro por sus fallas mágicas, pero profundamente leal. Esa combinación entre vulnerabilidad y valentía explica por qué ha perdurado entre los seguidores de He-Man más allá de su función cómica.

¿Por qué Orko es tan recordado por los fans?

Orko forma parte de la memoria visual de Masters of the Universe. Su diseño es inconfundible: pequeño, flotante, vestido de rojo y con un rostro casi invisible. En una franquicia dominada por cuerpos musculosos, armaduras, criaturas fantásticas y villanos oscuros, Orko destacaba precisamente por no encajar en ese molde.

También representa una parte muy específica del tono original de la serie animada: la mezcla entre aventura, fantasía, humor y moralejas para niños. Mientras He-Man encarnaba la fuerza y el heroísmo, Orko mostraba el error, la curiosidad y el deseo de pertenecer. Era el personaje que fallaba, se equivocaba y aun así seguía intentando ayudar.

Con el paso de los años, esa figura fue reinterpretada en cómics, juguetes, series animadas y nuevas versiones de la franquicia. En algunas adaptaciones se mantuvo como alivio cómico, mientras que en otras se exploró su lado más heroico y melancólico.

bgpa