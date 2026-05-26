Así luce Emma Coronel tras someterse a un nuevo cambio estético en el rostro | FOTOS

Emma Coronel Aispuro volvió a convertirse en tema de conversación luego de compartir con sus seguidores un nuevo procedimiento estético realizado en su rostro. A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo de 36 años mostró detalles de la intervención y dejó ver el resultado inmediato.

La también empresaria publicó un video en el que aparece dentro de una clínica especializada en procedimientos faciales ubicada en Estados Unidos, país donde actualmente reside. En las imágenes se observa parte del proceso mientras especialistas explican el objetivo del tratamiento y los efectos que puede generar en el rostro.

La publicación rápidamente generó comentarios y reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el cambio en su apariencia y el aspecto renovado que mostró tras someterse al procedimiento.

¿Qué tratamiento se realizó Emma Coronel?

De acuerdo con la información compartida en redes sociales, Emma Coronel acudió a una clínica estética para realizarse una definición de ángulo mandibular, un procedimiento que busca estilizar y dar mayor contorno al rostro.

Este tratamiento consiste en perfilar la zona de la mandíbula para resaltar su estructura facial, logrando un efecto de mayor definición y armonía en el rostro. Según explicó la especialista que aparece en el video, los resultados son visibles prácticamente de inmediato.

En la grabación se puede apreciar el antes y después de la intervención, lo que permitió a sus seguidores notar el cambio estético.

No es la primera vez que Emma Coronel comparte este tipo de procedimientos. En meses recientes también se sometió a otros tratamientos enfocados en el rejuvenecimiento facial y corporal, consolidando una imagen vinculada al cuidado personal y las tendencias de belleza.

Emma Coronel Aispuro Facebook

El antes y después que llamó la atención en redes

El video que mostró el procedimiento fue difundido inicialmente por la clínica responsable del tratamiento y posteriormente replicado por la propia Emma Coronel en sus historias y publicaciones.

Las imágenes permitieron observar cómo lucía antes de la intervención y el resultado final, que destacó por una mandíbula más definida y un contorno facial visiblemente marcado.

El material no tardó en viralizarse, especialmente entre usuarios interesados en procedimientos estéticos no invasivos y seguidores de la modelo, quienes comentaron sobre su constante transformación física.

Muchos internautas señalaron que Emma mantiene una estrategia constante de renovación de imagen, especialmente desde que retomó una presencia activa en redes sociales y comenzó a posicionarse nuevamente como figura pública.

También regalará un tratamiento estético

Además de compartir su experiencia, Emma Coronel aprovechó para anunciar una dinámica con la que regalará un tratamiento estético a una de sus seguidoras.

La influencer informó que, en colaboración con la clínica de belleza, entregará un procedimiento endolift, una técnica estética que ha ganado popularidad por sus beneficios para rejuvenecer el rostro, tensar la piel y ayudar a reducir grasa localizada sin cirugía.

La dinámica fue difundida mediante otra publicación en Instagram y rápidamente despertó interés entre sus seguidores.

Requisitos para participar en el concurso

Las personas interesadas en participar deberán cumplir con tres condiciones básicas:

Seguir las cuentas oficiales

Los participantes deben seguir tanto la cuenta oficial de Emma Coronel como la de la clínica de belleza.

Etiquetar a tres personas

Se debe comentar la publicación etiquetando a tres amigas.

Ser mayor de edad

La convocatoria especifica que los participantes deben tener 21 años o más.

El nombre de la persona ganadora será anunciado el próximo 8 de junio.

Emma Coronel Instagram

Además, se aclaró que quien resulte seleccionada deberá pasar primero por una evaluación médica para determinar si es apta para el procedimiento. En caso de no cumplir con los requisitos clínicos, podrá elegir otro tratamiento disponible.

La nueva faceta pública de Emma Coronel

Desde que recuperó su libertad en Estados Unidos, Emma Coronel ha enfocado su presencia pública en redes sociales con proyectos relacionados con entretenimiento.

Su actividad digital ha estado marcada por publicaciones de estilo de vida, cambios de imagen, colaboraciones comerciales y contenido relacionado con estética.

Emma Coronel, esposa de "El Chapo". Instagram

Con este nuevo procedimiento, Emma vuelve a colocarse en el centro de la conversación mediática, mostrando una faceta enfocada en el cuidado personal y la industria de la belleza, un terreno en el que parece estar construyendo una nueva etapa pública.