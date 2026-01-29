“No es parte de la Casa Real”: Haakon de Noruega habla del juicio de Marius Borg

A menos de una semana de que inicie uno de los juicios más mediáticos de los últimos años en Noruega, el príncipe heredero Haakon ha decidido romper el silencio y fijar con claridad la postura de la Casa Real frente al proceso judicial que enfrenta Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit.

¿Cuándo será el juicio de Marius Borg?

El caso, que comenzará este 3 de febrero en el Tribunal del Distrito de Oslo, ha colocado a la monarquía noruega en el centro del escrutinio público, obligándola a trazar una línea firme entre lo familiar y lo institucional.

Marius Borg, de 29 años, enfrenta 38 cargos penales, entre ellos acusaciones graves como violación, amenazas, agresiones físicas, abuso en relaciones cercanas, acoso a miembros de la policía y grabaciones íntimas no consensuadas.

El escándalo representa uno de los momentos más delicados para la monarquía. Grosby

El juicio, que se prevé tenga una duración aproximada de seis semanas, podría extenderse hasta mediados de marzo y, de ser hallado culpable, el acusado podría enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión.

Además, el joven cuenta con antecedentes, pues fue arrestado en agosto de 2024, lo que ha intensificado la atención mediática alrededor del caso.

¿Qué dijo el príncipe Haakon sobre Marius Borg?

En un comunicado cuidadosamente redactado y difundido por la Casa Real, el príncipe Haakon expresó su solidaridad con todas las personas afectadas por la situación.

Nuestros pensamientos están con todos los implicados. Esto tiene un impacto profundo en las personas directamente afectadas, en sus familias y en quienes se preocupan por ellos”, señaló.

El príncipe Haakon expresó su solidaridad con las víctimas del caso. Grosby

Destacando el componente humano del proceso y evitando entrar en detalles sobre las acusaciones.

Uno de los puntos más contundentes del mensaje fue la aclaración tajante sobre el estatus de Marius Borg.

Marius Borg Høiby no es miembro de la Casa Real de Noruega y, por lo tanto, es autónomo”, afirmó Haakon, marcando distancia institucional del acusado.

La Casa Real de Noruega aseguró que Marius Borg no es miembro oficial de la institución. IG detnorskekongehus

No obstante, también reconoció el vínculo personal que los une: “Nos preocupamos por él y es un miembro importante de nuestra familia. Es ciudadano noruego y, como tal, tiene los mismos derechos y responsabilidades que cualquier otra persona”.

La declaración busca disipar cualquier sospecha de trato preferencial o interferencia por parte de la monarquía en el proceso judicial. En ese sentido, Haakon insistió en su confianza en el Estado de derecho:

Es tranquilizador saber que vivimos en una sociedad regida por la ley. Confío en que el juicio se llevará a cabo de manera ordenada, correcta y justa”.

El caso pone a prueba la gestión de crisis de la Casa Real de Noruega. IG detnorskekongehus

¿La princesa Mette-Marit asistirá al juicio de Marius Borg?

El heredero al trono también confirmó que ni él ni la princesa Mette-Marit asistirán a las audiencias, y que la Casa Real no hará comentarios adicionales mientras el proceso esté en curso.

Como parte de esta estrategia de discreción, la princesa heredera realizará una “estancia privada” durante las próximas semanas, alejándose por completo del foco mediático. Mientras tanto, la agenda oficial del príncipe Haakon y de los reyes Harald y Sonia continuará con normalidad.

Esta decisión se suma a declaraciones previas de Mette-Marit, quien en diciembre expresó su malestar ante las críticas recibidas por la forma en que, como madre, ha manejado la situación.

Lo que más me duele es que se me juzgue por no haberlo tomado en serio como padres. Me parece muy duro”, afirmó entonces, dejando ver el impacto emocional que el caso ha tenido en el ámbito personal.

La princesa realizará una estancia privada mientras dure el proceso judicial. IG detnorskekongehus

Aunque Marius Borg nunca ha formado parte oficial de la Casa Real —es fruto de una relación previa de Mette-Marit antes de su matrimonio con Haakon en 2001—, su cercanía con la familia real y su papel como hermano mayor de la princesa Ingrid Alexandra hacen que el caso salpique inevitablemente a la institución.

El juicio no solo pondrá a prueba al sistema judicial noruego, sino también la capacidad de la monarquía para gestionar una crisis sin precedentes. La postura de Haakon es clara: respeto absoluto a la ley, apoyo humano a los afectados y una separación estricta entre la Corona y los actos.

