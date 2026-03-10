Mette-Marit se prepara para una cirugía clave tras complicaciones de salud

La salud de Mette-Marit vuelve a generar preocupación en Europa. La princesa heredera de Norway, esposa del príncipe Haakon, atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal y pública, ya que su estado médico ha empeorado y los especialistas han comenzado a prepararla para un posible trasplante de pulmón.

¿Por qué necesita un trasplante la princesa Mette-Marit?

La noticia fue confirmada por la Casa Real noruega, que explicó que la princesa, de 52 años, padece fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica que afecta los pulmones y que fue diagnosticada en 2018. Desde entonces, la heredera ha tenido que reducir considerablemente su agenda oficial para concentrarse en tratamientos médicos y en su recuperación.

Su estado de salud se ha deteriorado debido a la fibrosis pulmonar que padece desde 2018. IG detnorskekongehus

Según informó el Palacio, en los últimos meses los médicos detectaron un claro deterioro en la salud de la princesa, lo que llevó a iniciar el proceso de evaluación para un eventual trasplante.

El director de comunicaciones de la Casa Real, Guri Varpe, explicó que el estado de Mette-Marit ha requerido ajustes importantes en su rutina. Actualmente necesita descanso constante, rehabilitación pulmonar y un entrenamiento personalizado que le permita mantener la mejor condición posible.

Como es sabido, la Princesa Heredera padece fibrosis pulmonar crónica. Recientemente se ha observado un desarrollo negativo en su salud y se han iniciado los preparativos para evaluar un trasplante de pulmón”, señaló el portavoz en declaraciones a la televisión noruega.

Por el momento, no existe una fecha definida para la intervención ni se ha confirmado cuándo podría ser incluida oficialmente en la lista de espera para recibir un órgano compatible.

La Casa Real de Noruega confirmó que los médicos ya iniciaron evaluaciones médicas. IG detnorskekongehus

¿Qué pasará con la princesa Mette-Marit?

La última aparición oficial de Mette-Marit ocurrió el 28 de enero, cuando visitó la Biblioteca de Fredrikstad para celebrar el centenario de la institución. Desde entonces, la princesa ha desaparecido prácticamente del calendario público.

Mientras tanto, el príncipe Haakon ha continuado representando a la familia real en distintos actos. El heredero al trono visitó recientemente una empresa tecnológica en la ciudad de Kongsvinger, aunque evitó pronunciarse ante la prensa sobre el estado de salud de su esposa.

La heredera no participa en actos oficiales desde finales de enero. IG detnorskekongehus

Esta situación no es nueva para la pareja. Desde que la princesa reveló su diagnóstico hace siete años, ambos han sido abiertos sobre los desafíos que implica vivir con una enfermedad pulmonar progresiva. Su delicado estado de salud llega en medio de una etapa especialmente difícil para la familia real noruega.

Por un lado, su hijo mayor, Marius Borg Høiby, ha estado en el centro de la controversia debido a graves acusaciones criminales que actualmente se investigan en los tribunales. A esto se sumaron revelaciones recientes sobre antiguos contactos entre la princesa y el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en 2019.

Tras la difusión de documentos en Estados Unidos que mencionaban comunicaciones entre ambos, Mette-Marit emitió un comunicado público en el que expresó su arrepentimiento por haber mantenido amistad con él. En ese mensaje, la princesa pidió disculpas tanto al público como a la familia real por la situación generada.

La situación ocurre en medio de polémicas que han afectado a la familia real noruega. Grosby / IG detnorskekongehus

¿Qué es la fibrosis pulmonar?

La fibrosis pulmonar es una afección que provoca la formación de tejido cicatricial en los pulmones. Este tejido endurecido dificulta que el órgano transporte oxígeno al torrente sanguíneo, lo que provoca problemas respiratorios, fatiga y una reducción progresiva de la capacidad pulmonar.

En muchos casos avanzados, el trasplante de pulmón se convierte en una de las pocas opciones para mejorar la calidad de vida del paciente. Por esa razón, los especialistas del Hospital Universitario Rikshospitalet en Oslo comenzaron a preparar el terreno para una posible cirugía en el futuro.

Su agenda fue reducida para priorizar descanso y tratamientos médicos. IG detnorskekongehus

La combinación de problemas de salud, controversias mediáticas y tensiones familiares ha colocado a Mette-Marit en uno de los momentos más difíciles de su vida. A pesar de todo, el Palacio insiste en que la prioridad absoluta es su bienestar y que su agenda continuará adaptándose a sus necesidades médicas.

Por ahora, la princesa se mantiene alejada del foco público mientras los especialistas analizan la evolución de su enfermedad y determinan cuándo podría ser necesario dar el siguiente paso: el complejo proceso de un trasplante de pulmón.