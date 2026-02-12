¿Tuvieron una relación más cercana? Surgen dudas sobre Mette-Marit y Epstein

La monarquía noruega vuelve a estar en el ojo del huracán. La reciente desclasificación en Estados Unidos de millones de documentos vinculados a Jeffrey Epstein ha puesto el foco sobre la princesa heredera Mette-Marit, cuyo nombre aparece citado en centenares de correos.

Lo que durante años se presentó como un contacto social esporádico hoy genera dudas: ¿existió una relación más cercana de la que se había admitido públicamente?

¿Qué tipo de relación tuvieron Mette-Marit y Jeffrey Epstein?

Según los archivos difundidos, el vínculo entre Mette-Marit y el financiero comenzó en 2011, en un entorno internacional de contactos y foros económicos. A partir de ese momento, se registran correos electrónicos frecuentes, encuentros en distintas ciudades e incluso estancias en propiedades asociadas a Epstein.

Correos electrónicos revelan que el contacto entre ambos fue más frecuente de lo que se había admitido. Grosby / IG detnorskekongehus

Entre los documentos figura que la princesa pasó cuatro noches en 2013 en la residencia de Palm Beach, Florida, acompañada de una amiga, un dato que el propio Palacio de Oslo ha confirmado.

Lo que más ha sorprendido en Noruega no es solo la frecuencia del contacto, sino el tono de los mensajes. En varios correos se percibe cercanía, bromas privadas y comentarios que van más allá de una relación protocolaria.

En diciembre de 2011, por ejemplo, Epstein felicitó a la princesa por Navidad, a lo que ella respondió preguntando si escribía “desde su isla”, en alusión a la polémica propiedad privada del magnate. El intercambio ha sido interpretado por algunos sectores como una muestra de que conocía detalles sobre su entorno.

Documentos confirman que la princesa se hospedó en la residencia de Palm Beach en 2013. Grosby / IG detnorskekongehus

¿Qué ha dicho Mette-Marit sobre Jeffrey Epstein?

Otro de los elementos que ha generado controversia es que la propia Mette-Marit reconoció en un mensaje temprano que había buscado información sobre él en internet.

En ese momento, Epstein ya había sido condenado en 2008 por delitos relacionados con prostitución de menores en Estados Unidos, un antecedente ampliamente difundido. Aun así, la relación social continuó al menos hasta 2014, año en que se registró el último contacto escrito.

Ante la presión mediática, Mette-Marit emitió un comunicado en el que asumió su “falta de criterio” y expresó vergüenza por haber mantenido contacto con Epstein.

Debo asumir la responsabilidad por no haber investigado mejor sus antecedentes y por no haber comprendido con la suficiente rapidez qué tipo de persona era”, señaló, reiterando su solidaridad con las víctimas.

Algunos mensajes muestran un tono cercano que ha sorprendido a la opinión pública noruega. Grosby / IG detnorskekongehus

La Casa Real recordó además que en 2019 la princesa ya había reconocido su error y que decidió cortar la relación cuando percibió comportamientos inapropiados.

Sin embargo, para parte de la opinión pública las disculpas no han sido suficientes. Los nuevos documentos dibujan una relación sostenida en el tiempo, con intercambios personales, coordinación de agendas y gestiones logísticas que exceden la idea de un simple saludo ocasional en eventos sociales.

¿El príncipe heredero Haakon tuvo contacto con Epstein?

El caso se complicó aún más cuando salieron a la luz correos de enero de 2013 en los que la princesa manifestaba su interés en que Epstein conociera a su esposo, el príncipe heredero Haakon.

Haré todo lo posible por verte, porque quiero que conozcas a Haakon, mi marido”, escribió.

Un correo sugiere que Mette-Marit intentó organizar un encuentro entre Epstein y el príncipe Haakon. IG detnorskekongehus

Aunque no existen pruebas públicas de que dicho encuentro se concretara, el mensaje contradice la versión inicial de la Casa Real, que sostenía que el único vínculo con el financiero era el de Mette-Marit.

El periodista danés Hans Engell ha sido especialmente crítico con la gestión del asunto. En sus declaraciones cuestionó las explicaciones ofrecidas por la familia real y sugirió que las respuestas evasivas dañan la credibilidad de la institución.

Mette-Marit emitió un comunicado asumiendo su “falta de criterio” y expresando vergüenza. IG detnorskekongehus

La monarquía noruega, históricamente una de las más valoradas de Europa por su cercanía y estabilidad, atraviesa así un periodo de desgaste reputacional. Aunque no existen indicios de implicación en actividades ilícitas por parte de la princesa o del heredero, la controversia radica en la cercanía mantenida.

Por ahora la pregunta sobre el tipo de relación se resume en: ¿fue solo una amistad imprudente o hubo una relación más estrecha de lo que se quiso admitir?

Si quieres saber más detalles sobre la princesa, no te pierdas el siguiente video.