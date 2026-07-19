¿Quién es María Becerra? La cantante que interpretará el himno de Argentina en la Final del Mundial

La Final del Mundial 2026 continúa generando expectativa con cada anuncio que rodea el partido más importante del torneo. Además del duelo entre Argentina y España, la beremonia previa también reunirá a figuras de la música internacional, entre ellas María Becerra, quien tendrá el honor de interpretar el Himno Nacional Argentino ante millones de espectadores.

La participación de la artista representa uno de los momentos más significativos de su carrera y confirma el impacto que ha alcanzado dentro de la música latina en los últimos años.

¿Quién es María Becerra? IG

¿Quién es María Becerra, la cantante que interpretará el Himno Nacional Argentino en la Final del Mundial 2026?

María Becerra nació el 12 de febrero de 2000 en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Antes de convertirse en cantante, ganó popularidad gracias a los videos que publicaba en YouTube, donde compartía contenido de humor, desafíos y freestyle.

En 2019 decidió dar el salto a la música con el lanzamiento de su EP debut, 222. Sin embargo, el reconocimiento internacional llegó un año después gracias al remix de High, en colaboración con Tini y Lola Índigo.

Desde entonces, su carrera ha mantenido un crecimiento constante hasta posicionarse como una de las principales exponentes del pop urbano argentino. Su éxito le ha valido el apodo de "La Nena de Argentina", nombre que incluso utilizó para uno de sus álbumes de estudio.

Ahora, la FIFA la eligió para interpretar el Himno Nacional Argentino durante la ceremonia previa a la Final del Mundial 2026, donde la Albiceleste buscará conquistar un nuevo título frente a España.

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Los éxitos, premios y colaboraciones que convirtieron a María Becerra en una estrella de la música latina

Además de dominar las plataformas digitales, María Becerra ha construido una trayectoria respaldada por colaboraciones con artistas de talla internacional.

A lo largo de su carrera ha trabajado con figuras como:

J Balvin

Camila Cabello

Becky G

Enrique Iglesias

Pablo Alborán

Tiago PZK

Rusherking

Michael Bublé

Su música combina pop, reguetón, trap y ritmos urbanos, una fórmula que le ha permitido conquistar audiencias dentro y fuera de Latinoamérica.

También ha recibido diversas nominaciones y reconocimientos en premios como los Latin Grammy, los Premios Gardel y los Premios Lo Nuestro. Además, aparece de manera constante entre las artistas más escuchadas de Spotify y YouTube.

Gracias a este crecimiento, medios especializados como Billboard la consideran una de las figuras más importantes de la nueva generación de artistas latinos.

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Así dio a conocer María Becerra que interpretará el Himno argentino en el Mundial 2026

María Becerra anunció a través de sus redes sociales que será la encargada de entonar el Himno Nacional Argentino durante la ceremonia previa a la Final del Mundial 2026.

La cantante tomó un jet privado después de su presentación en un festival en España para llegar al estadio de Nueva York, sede del encuentro. En la fotografía que compartió aparece a bordo del avión privado con uno de los balones oficiales del torneo y una playera de la Selección de Argentina con el número 10 en la espalda.

"Yendo", escribió junto a la imagen, además de incluir la ubicación "New York City".

La interpretación del Himno Nacional Argentino durante la Final del Mundial 2026 colocará a María Becerra en uno de los escenarios con mayor proyección internacional. Su presencia en la ceremonia previa refleja el momento que vive su carrera y la consolida como una de las artistas argentinas con mayor influencia dentro de la música latina actual.