Lo que nadie te contó sobre la ruptura de Shawn Mendes y Camila Cabello

Durante varios años, Shawn Mendes y Camila Cabello fueron considerados una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su historia pasó de una sólida amistad a un romance que conquistó a millones de fans, pero también estuvo marcada por dos rupturas que demostraron que, en ocasiones, el cariño no es suficiente para mantener una relación.

¿Cuándo comenzaron a salir Shawn Mendes y Camila Cabello?

La relación comenzó oficialmente en 2019, después de varios años de amistad y de colaborar juntos en distintos proyectos musicales. La química que mostraron en el éxito Señorita despertó rumores que poco después se confirmaron.

La historia de Shawn y Camila demuestra que algunas relaciones evolucionan hacia una amistad sin perder el respeto y el afecto. IG

Durante la pandemia de COVID-19, Shawn y Camila vivieron juntos en Miami. Ese periodo representó una etapa especialmente tranquila para ambos, ya que el confinamiento les permitió alejarse del ritmo acelerado de la industria y enfocarse en su vida personal.

Sin embargo, cuando las restricciones terminaron y regresaron las giras, los viajes y los compromisos profesionales, la dinámica de la relación cambió por completo.

¿Por qué terminaron Shawn Mendes y Camila Cabello la primera vez?

La primera separación llegó en noviembre de 2021. A través de un comunicado conjunto en redes sociales anunciaron que ponían fin a su relación sentimental, aunque aseguraron que seguirían siendo mejores amigos y que el cariño entre ellos permanecía intacto.

La pandemia fortaleció su relación, aunque el regreso a la rutina y las giras cambió por completo la dinámica entre ambos. IG

Uno de los factores más importantes fue el momento personal que ambos atravesaban. Tanto Shawn como Camila han hablado públicamente de sus problemas de salud mental.

Mientras la cantante lidiaba con episodios de ansiedad, el intérprete canadiense enfrentaba un fuerte desgaste emocional que posteriormente lo llevó a cancelar parte de su gira mundial para priorizar su bienestar.

En medio de esa situación, sostener una relación tan expuesta mediáticamente se volvió cada vez más complicado.

Además, ambos comenzaron a darse cuenta de que estaban viviendo etapas distintas de sus vidas. Después de iniciar su historia siendo muy jóvenes, sintieron la necesidad de crecer individualmente y descubrir quiénes eran fuera de la relación.

Problemas de salud mental, agendas incompatibles y un proceso de crecimiento personal marcaron el final de su historia de amor. IG

¿Por qué regresaron Shawn Mendes y Camila Cabello en 2023?

A pesar de la ruptura, nunca dejaron de mantener una buena relación. Por eso sorprendieron al mundo cuando en abril de 2023 fueron vistos besándose durante el festival Coachella.

Las imágenes hicieron pensar que el romance estaba de regreso y, durante algunas semanas, la pareja decidió darse una nueva oportunidad. Sin embargo, ese reencuentro fue breve. Apenas unos meses después, volvieron a separarse.

Después de romper en 2021, la pareja sorprendió al reconciliarse en Coachella 2023, aunque el reencuentro duró poco. Archivo

Camila Cabello revela por qué no funcionó su reconciliación con Shawn Mendes

Con el tiempo, Camila explicó que retomar la relación fue una decisión impulsiva, motivada por el cariño que seguían sintiendo y por la curiosidad de descubrir si aún podían funcionar como pareja.

En una entrevista para el podcast Call Her Daddy, la cantante confesó que ese segundo intento les permitió confirmar algo que ambos intuían desde hacía tiempo: simplemente ya no encajaban como pareja.

Camila Cabello confesó que volver con Shawn Mendes fue una decisión impulsiva que les permitió confirmar que ya no funcionaban como pareja. IG

Según explicó, ninguno de los dos quería seguir esforzándose por mantener una relación que ya no se sentía natural. En lugar de prolongar una situación incómoda, decidieron aceptar la realidad y conservar el respeto mutuo que siempre los ha unido.

Lejos de hablar con resentimiento, Camila aseguró que siempre tendrá un enorme cariño por Shawn y lo describió como una persona amable y buena. Incluso reconoció que se siente afortunada de poder mantener una relación cordial con alguien que fue tan importante en su vida.

A pesar de las rupturas, Shawn Mendes y Camila Cabello continúan hablando con cariño el uno del otro y mantienen una amistad.

Con el paso del tiempo, ambos han seguido concentrados en sus respectivas carreras musicales. Aunque sus historias sentimentales tomaron caminos diferentes, continúan demostrando que una ruptura no necesariamente implica enemistad.

De hecho, tanto Shawn como Camila han reiterado que el vínculo construido durante años de amistad sigue siendo una parte importante de sus vidas, convirtiendo su historia en un ejemplo de cómo una relación puede transformarse sin perder el afecto y la admiración mutua.