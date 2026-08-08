¿Cuántos gatos tuvo Freddie Mercury? La historia detrás de Delilah y sus mascotas

Freddie Mercury será recordado por siempre como una de las voces más importantes en la historia del rock. El legendario vocalista de Queen conquistó al mundo con su talento y carisma, pero fuera de los escenarios había otra gran pasión que marcó su vida: el profundo amor que sentía por sus gatos.

Lejos de la música, el cantante británico encontró en sus mascotas una compañía incondicional. Tanto era su cariño por los felinos que incluso uno de ellos inspiró una de las canciones más emotivas de su carrera.

Freddie Mercury sus gatos

La historia del vínculo de Freddie Mercury con los gatos comenzó cuando llegaron a su vida Tom y Jerry, los primeros mininos que recibió como regalo de Mary Austin, quien fue su expareja y una de las personas más importantes en su vida.

Con el paso de los años, el cantante amplió su familia felina hasta tener diez gatos: Tom, Jerry, Delilah, Tiffany, Dorothy, Goliath, Óscar, Romeo, Miko y Lily.

Freddie los consideraba parte de su familia y les dedicaba tiempo, cuidados y mucho cariño. Sin embargo, había una que ocupaba un lugar muy especial en su corazón: Delilah, su gata favorita.

¿Qué canción le dedicó Freddie Mercury a su gato?

Aunque amaba a todos sus gatos, Freddie Mercury quiso inmortalizar el cariño que sentía por Delilah al dedicarle una canción que lleva su nombre.

La gata tricolor llegó a su vida en 1987 y rápidamente se convirtió en su inseparable compañera. Solía dormir al pie de su cama o acurrucarse junto a él, una relación que inspiró al cantante a escribir una emotiva composición.

La canción "Delilah" forma parte del álbum Innuendo, publicado por Queen en 1991. En ella, Freddie expresa el amor y la felicidad que le provocaba compartir su vida con su mascota.

Como un detalle especial, Brian May, guitarrista de la banda, utilizó su guitarra para recrear un sonido similar al maullido de un gato, convirtiendo la canción en un homenaje aún más entrañable.

¿Qué pasó con los gatos de Freddie Mercury tras su muerte?

Tras el fallecimiento de Freddie Mercury, el 24 de noviembre de 1991, Mary Austin quedó a cargo de los gatos que vivían con el cantante en su residencia Garden Lodge.

Con el tiempo, debido a que ya tenía un hijo y esperaba otro bebé, decidió buscar nuevos hogares para algunos de ellos con personas cercanas y de confianza, procurando que continuaran recibiendo el mismo cuidado y cariño.

Aunque Freddie Mercury dejó un legado imborrable en la música, también será recordado por el enorme amor que sentía por los animales, especialmente por sus gatos, quienes fueron parte fundamental de su vida y de algunas de las historias más entrañables que rodean al icónico vocalista de Queen.