¿Quién es Gabriela Berlingeri, la supuesta prometida de Bad Bunny?

La vida sentimental de Bad Bunny volvió a colocarse en conversación pública tras su reciente aparición en la ceremonia del Premios Grammy y su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, donde además de su participación musical, algunos detalles personales llamaron la atención de seguidores y medios.

En paralelo al impulso global de su álbum Debí tirar más fotos, proyecto con el que obtuvo el Grammy a Álbum del Año, comenzaron a circular versiones sobre un posible reencuentro amoroso con una de sus exparejas más conocidas: Gabriela Berlingeri.

Hasta ahora, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por el artista.

Especulaciones recientes tras los Grammy

Las teorías sobre la vida amorosa del cantante se intensificaron luego de su presencia en eventos vinculados a los Grammy 2026.

Entre los elementos que detonaron conversación digital destacan:

La presencia de Gabriela Berlingeri en actividades cercanas al artista.

Fotografías compartidas en entornos similares.

La aparición de Bad Bunny con un anillo durante la ceremonia.

Este último detalle impulsó versiones sobre un supuesto compromiso, aunque fans y cuentas de seguimiento han señalado que no existe confirmación oficial.

Por el momento, la narrativa predominante apunta a que ambos mantienen una relación cordial.

Una relación que inició fuera de los reflectores

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri comenzaron su vínculo sentimental alrededor de 2017, tras conocerse en Puerto Rico.

Durante los primeros años, la relación se mantuvo alejada del foco mediático, hasta que en 2020 comenzó a hacerse pública mediante apariciones conjuntas y publicaciones en redes sociales.

En ese periodo, ambos mostraron apoyo mutuo en proyectos profesionales y eventos del cantante.

La relación concluyó oficialmente en 2022, aunque su cercanía no desapareció por completo.

Desde entonces, han mantenido interacción pública esporádica, incluyendo menciones del artista hacia ella tanto en redes como en referencias musicales.

¿Quién es Gabriela Berlingeri?

Gabriela Berlingeri es una influencer y creativa originaria de Puerto Rico.

Datos generales:

Fecha de nacimiento: 29 de diciembre de 1993.

29 de diciembre de 1993. Profesión: Influencer, modelo y diseñadora de joyería.

Influencer, modelo y diseñadora de joyería. Seguidores en Instagram: Más de 2.3 millones.

Su contenido en redes sociales se enfoca en:

Moda.

Estilo de vida.

Viajes.

Proyectos personales.

Además de su presencia digital, ha desarrollado su propia marca de joyería llamada Diciembre Veintinueve.

Berlingeri también ha tenido participaciones puntuales en proyectos musicales de Bad Bunny, lo que amplió su visibilidad mediática durante el periodo en que fueron pareja.

Otros romances vinculados al cantante

Aunque la relación con Berlingeri ha sido la más constante en conversación pública, el artista ha sido vinculado con otras personalidades del entretenimiento.

Entre las más mencionadas figuran:

Cazzu

La cantante argentina sostuvo un breve vínculo sentimental con Bad Bunny en 2018. Durante ese periodo compartieron escenario y protagonizaron un beso frente al público. Posteriormente, la relación terminó y ambos han mantenido una interacción amistosa.

Kendall Jenner

El romance más reciente del artista inició en 2023. La relación se caracterizó por apariciones públicas, viajes y presencia en eventos de moda y entretenimiento.

El vínculo concluyó en 2024, tras una etapa intermitente. Reportes de ese momento señalaron que ambos decidieron tomar caminos separados.

Bad Bunny y Kendall Jenner

Sin confirmación oficial

Pese al volumen de teorías recientes, el artista no ha emitido declaraciones sobre su situación sentimental actual. Tampoco Gabriela Berlingeri ha confirmado un posible regreso como pareja.

Las versiones que circulan se sostienen en interpretaciones de fans y seguimiento de apariciones públicas, sin que exista anuncio formal.