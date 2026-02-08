Shakira celebra a Bad Bunny con cariñoso mensaje antes del Super Bowl LX

A pocas horas de que Bad Bunny suba al escenario del medio tiempo del Super Bowl LX, Shakira le dedicó un mensaje afectuoso en el que le deseó éxito en una de las noches más importantes de su carrera.

La artista colombiana aprovechó el momento no solo para enviarle palabras de apoyo al intérprete puertorriqueño, sino también para evocar el recuerdo de aquel Super Bowl en el que compartieron el espectáculo del halftime show, un momento que marcó la historia reciente del evento.

El cantante tiene su propio día en California. Instagram

Shakira dedica emotivo mensaje a Bad Bunny

Shakira difundió entre sus seguidores el video de aquel instante que se convirtió en un punto de quiebre para la presencia y visibilidad de artistas latinos en los espectáculos de medio tiempo.

"Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020 y deseándote, Benito, todo lo mejor esta noche"

¿En qué Super Bowl participaron juntos Shakira y Bad Bunny?

La participación conjunta de Shakira y Bad Bunny en un Super Bowl se dio en 2020, durante la edición LIV del evento, cuando Shakira y Jennifer López fueron las encargadas de encabezar el espectáculo de medio tiempo.

Desde el anuncio oficial, la expectativa fue enorme, ya que se trataba de la primera ocasión en la que dos de las figuras latinas más influyentes de la música compartían ese escenario.

Luego de varios meses de preparación, ensayos y planeación, el 2 de febrero de 2020 llegó el momento del show. Durante su segmento, Shakira invitó a Bad Bunny a sumarse al espectáculo, y juntos interpretaron temas como “I Like It”, “Chantaje” y “Callaíta”, en una presentación que quedó marcada como un hito en la historia del Super Bowl.