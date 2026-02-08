¿Quién es Brandi Carlile, la cantante que interpretó 'America the Beautiful' en el Super Bowl?

La edición número 60 del Super Bowl contó con varios momentos musicales previos al kickoff, entre ellos la interpretación de America the Beautiful, uno de los actos tradicionales más esperados antes del partido. La encargada de dar voz a esta pieza fue la cantautora estadunidense Brandi Carlile, una de las figuras más influyentes del folk y la música americana contemporánea.

Su participación formó parte del bloque ceremonial previo al juego, junto a otros números musicales que suelen acompañar el himno nacional y presentaciones patrióticas dentro del espectáculo deportivo más visto de Estados Unidos.

Una de las voces más respetadas del folk contemporáneo

Brandi Carlile nació el 1 de junio de 1981 en Ravensdale, Washington, una zona rural cercana a Seattle. Creció en un entorno familiar ligado a la música: su madre y otros miembros de su familia cantaban, lo que influyó directamente en su formación artística desde temprana edad.

Su estilo combina folk, country alternativo, rock y americana, géneros que la han llevado a consolidarse como una de las intérpretes más respetadas de su generación. Su salto a la fama llegó con el álbum The Story (2007), cuya canción homónima se convirtió en su carta de presentación internacional.

Brandi Carlile, una de las cantantes del Super Bowl The Grosby Group

Premios Grammy y reconocimiento internacional

A lo largo de su carrera, Carlile ha acumulado un amplio reconocimiento de la industria musical. Ha ganado 11 premios Grammy de un total de 28 nominaciones, destacando en categorías vinculadas al folk, americana y raíces estadounidenses.

Uno de sus trabajos más celebrados es el álbum By the Way, I Forgive You (2018), que alcanzó el top 5 del Billboard 200 y le otorgó varios galardones, incluido Mejor Álbum Americana y premios por la canción The Joke.

Además de los Grammy, la artista también ha recibido premios Emmy por su trabajo musical en televisión y ha sido nominada al Oscar por composición original, ampliando su presencia más allá de la industria discográfica.

Activismo y causas sociales

Más allá de la música, Carlile ha utilizado su plataforma para impulsar diversas causas sociales. Ha participado en campañas de ayuda humanitaria, recaudación de fondos, justicia racial y derechos LGBTQ+, convirtiéndose en una voz visible dentro del activismo cultural estadounidense.

También cofundó iniciativas filantrópicas orientadas a comunidades vulnerables y proyectos educativos, reforzando su perfil como artista comprometida con temas sociales.

Su papel en el Super Bowl LX

En el Super Bowl 2026, Carlile interpretó “America the Beautiful” durante la ceremonia previa al inicio del partido, acompañada por el intérprete de lengua de señas Julian Ortiz, como parte de un formato inclusivo dentro del espectáculo.

Su participación se sumó a la tradición de invitar a voces destacadas para esta pieza patriótica, considerada uno de los momentos solemnes de la jornada deportiva.

La actuación fue anunciada meses antes por la NFL como parte del cartel musical del evento, que incluyó otras presentaciones previas y el show de medio tiempo