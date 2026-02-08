“Tan orgullosa de ser boricua”: JLo respalda a Bad Bunny antes del show

A minutos del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Jennifer Lopez se sumó a los cantantes que le demuestran su apoyo a Bad Bunny y compartió un mensaje público dirigido al boricua, quien encabeza el show musical de la edición de este año.

La también empresaria utilizó sus redes sociales para expresar respaldo al artista puertorriqueño en uno de los escenarios de mayor audiencia global.

“Bad Bunny… mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo!”, escribió.

El mensaje fue replicado por cuentas de fans y medios de entretenimiento minutos después de su publicación.

Bad Bunny y Jennifer Lopez Especial

Un respaldo entre headliners latinos

El gesto de Lopez ocurre dentro de una dinámica recurrente entre artistas que han encabezado el espectáculo de medio tiempo.

Jennifer Lopez fue protagonista del show del Super Bowl LIV (2020), presentación que compartió con Shakira y que destacó por integrar repertorio latino dentro del evento deportivo.

Hay que destacar que Jennifer Lopez junto a Shakira llevaron de invitados a Bad Bunny, también puertorriqueño, y a J Balvin, que comparte nacionalidad con la intérprete de Hips Dont Lie, al medio tiempo del Super Bowl LIV.

Bad Bunny en la alfombra roja de los premios Grammy Grosby Group

La experiencia de JLo en el medio tiempo

La participación de Lopez en 2020 incluyó un recorrido por distintas etapas de su carrera musical y performática.

Entre los elementos más recordados de su presentación figuran:

Interpretaciones de éxitos como On the Floor y Jenny from the Block;

y Segmentos coreográficos con gran formato escénico;

Aparición de su hija Emme Muñiz en un interludio musical;

Uso de banderas que aludían a su herencia latina;

El espectáculo formó parte de la conversación mediática tanto por su producción como por su representación cultural dentro del evento.