Ricky Martin sería uno de los invitados de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX

Bad Bunny y Ricky Martin están en el centro de todas las conversaciones rumbo al Super Bowl 2026. Aunque el duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks es uno de los atractivos principales, gran parte de la atención está puesta en el show de medio tiempo, donde el reguetonero puertorriqueño encabezará el espectáculo.

Las posibilidades de que Ricky Martin aparezca como invitado especial junto a Bad Bunny han cobrado fuerza en las últimas horas, y los fanáticos ya imaginan lo que sería ver a dos íconos latinos compartiendo el escenario del evento más visto en Estados Unidos.

El 'Conejo Malo' se presentará este domingo en el medio tiempo del Super Bowl Especial

Ricky Martin estaría con Bad Bunny en el show de medio tiempo

Según el periodista Javier Ceriani, Bad Bunny habría invitado a Ricky Martin a presentarse con él durante el show de medio tiempo. El cantante se encuentra actualmente en California, donde se celebra el Super Bowl este año, por lo que su participación sería completamente viable.

Esta posibilidad ha generado entusiasmo en redes sociales, donde miles de usuarios han aplaudido que otro artista latino pueda tener visibilidad en un escenario de esta magnitud. Además, se destaca el contexto político en el que ocurre este show, en medio de un clima de tensión y con leyes migratorias promovidas por Donald Trump que han sido especialmente duras con la comunidad latina.

Instagram

Se ha especulado que este sábado se habría visto a Ricky Martin ensayando en las instalaciones del Levi’s Stadium, lugar en el que se realizará el Super Bowl, sin embargo, aún no se ha confirmado esta información.

Por si fuera poco, muchos mencionan que entre Ricky Martin y Bad Bunny hay una buena relación, algo que quedó demostrado después de que el cantante de “La copa de la vida”, dedicara unas palabras al Conejo Malo tras su triunfo en los Grammy, donde ganó álbum del año con una producción completamente en español.

Bad Bunny Facebook

En un texto publicado por el medio puertorriqueño El Nuevo Día, el cantante expresó su emoción y orgullo por lo que consideró una victoria para todos los latinos.

“Benito, hermano, verte ganar tres premios Grammys, uno de ellos el de álbum del año, con una producción totalmente en español, me tocó muy profundo. No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha caminado escenarios del mundo cargando su idioma, su acento y su historia”, escribió Ricky Martin.“Cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”, añadió, destacando que ver al artista alzar los premios le provocó un nudo en la garganta.

Bad Bunny AFP

El show de Bad Bunny en el Super Bowl podría tener más sorpresas

Por otro lado, también suena con fuerza el nombre de Cardi B como posible invitada sorpresa. En redes sociales ha circulado la versión de que la rapera podría unirse a Bad Bunny durante su presentación.

Vale recordar que ambos colaboraron en el éxito “I Like It” junto a J Balvin, una canción que fue un fenómeno mundial y que sigue siendo parte de muchas playlists.

Otros mencionan que artistas como Jhayco y Chencho Corleone también estarían presentes en el show de Bad Bunny.

Horario del show de medio tiempo del Super Bowl 2026

En cuanto a la agenda del evento, el Super Bowl 2026 se llevará a cabo el domingo 8 de febrero, y el partido iniciará a las 3:30 PM (hora local de California), lo que equivale a 5:30 PM en México.

Instagram: Grammys

El espectáculo de medio tiempo se espera aproximadamente a las 7:30 PM (hora del centro de México), aunque este horario puede cambiar dependiendo del desarrollo del juego.

PJG