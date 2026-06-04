¿Quién es Eugenia Silva y por qué llamó la atención de Bad Bunny en su concierto?

Eugenia Silva es una modelo que ha llamado la atención en redes sociales y no precisamente por por su trayectoria en el mundo de la moda. La empresaria española asistió recientemente a un concierto de Bad Bunny en Madrid luciendo varias piezas de la nueva colección que el artista lanzó junto a Zara, una elección que terminó provocando un momento que rápidamente se hizo viral.

Mientras compartía imágenes y videos de su experiencia en el espectáculo, los seguidores de la modelo descubrieron que llevaba un conjunto perteneciente a la línea "Benito Antonio", la primera colección diseñada por el intérprete puertorriqueño para la firma española. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción del cantante al notar uno de los accesorios que formaban parte de su propuesta de moda.

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¿Por qué Eugenia Silva llamó la atención de Bad Bunny en su concierto?

Durante el evento, Eugenia Silva se encontraba en una ubicación privilegiada, muy cerca del escenario, lo que permitió que Bad Bunny pudiera verla entre el público. La modelo eligió un atuendo compuesto por una blusa blanca de tela translúcida con botones frontales y unos jeans oversize con acabado desgastado, prendas alineadas con la estética relajada de la colección.

La modelo se hizo viral por un gesto que tuvo Bad Bunny con ella Instagram

El conjunto fue complementado con sandalias negras, una chaqueta verde oscuro atada a la cintura, bolso de piel marrón, accesorios dorados y gafas de sol blancas. No obstante, el elemento que terminó robándose las miradas fue una gorra vaquera con efecto lavado y detalles desgastados que forma parte de los accesorios de la colección "Benito Antonio".

En uno de los momentos del concierto, Bad Bunny observó a la modelo y se dio cuenta de que llevaba puesta una de las gorras diseñadas por él. La reacción del artista fue inmediata: sonrió y realizó un gesto simulando colocarse una gorra en la cabeza. La escena fue compartida posteriormente por Eugenia en sus redes sociales y generó numerosas reacciones entre los seguidores del cantante.

La colección de Bad Bunny con Zara que está dando de qué hablar

La alianza entre Bad Bunny y Zara se materializó con el lanzamiento de "Benito Antonio", una propuesta inspirada en la identidad personal del cantante y en sus raíces puertorriqueñas.

Las prendas destacan por sus cortes amplios, materiales cómodos y una combinación de tonos neutros con algunos acentos más llamativos. El objetivo es ofrecer piezas versátiles que puedan utilizarse en distintos contextos sin perder el sello distintivo de la marca personal del cantante.

Así son las prendas y accesorios de “Benito Antonio” de Zara. Cortesía

Entre los artículos disponibles se encuentran chamarras, playeras, bermudas, shorts y gorras, además de otras prendas confeccionadas principalmente con algodón orgánico. La colección fue diseñada para mujeres y hombres, apostando por combinaciones casuales que permitan crear looks relajados para el día a día.

¿Quién es Eugenia Silva?

Eugenia Silva es una de las modelos españolas con mayor reconocimiento internacional. Nació en Madrid en 1976 dentro de una familia vinculada al ámbito jurídico y desde muy joven destacó por su disciplina y dedicación tanto en el terreno académico como en el profesional.

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Su carrera comenzó a tomar impulso cuando participó en el certamen Elite Look of the Year a los 16 años, competencia que ganó junto a Nieves Álvarez. Aquella victoria le abrió las puertas de importantes mercados de la moda como París y Nueva York.

A partir de entonces inició una trayectoria internacional que la llevó a colaborar con algunas de las firmas más prestigiosas de la industria.

Tras firmar con Elite, Eugenia Silva desarrolló una carrera trabajando con reconocidos fotógrafos como Mario Testino y Steven Meisel. Además, desfiló para importantes casas de moda como Armani, Prada, Chanel, Versace y Dior.

También participó en campañas para marcas de lujo como Dolce & Gabbana, Loewe, Clinique, Victoria's Secret, Escada y Óscar de la Renta, consolidando su nombre entre las modelos españolas más exitosas de las últimas décadas.

Paralelamente a su trabajo en las pasarelas, completó la licenciatura en Derecho en 2006, demostrando su interés por continuar su formación académica. Actualmente también dirige The Crew, una agencia y productora especializada en moda.

Fuera de los reflectores, Eugenia Silva mantiene una vida familiar discreta. Desde hace más de una década sostiene una relación con Alfonso de Borbón Yordi, con quien ha formado una familia junto a sus dos hijos.