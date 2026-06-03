Actor de Stranger Things sorprende al perrear en "La Casita" de Bad Bunny

El actor Noah Schnapp, conocido por interpretar a Will Byers en Stranger Things, fue captado disfrutando y perreando en “La Casita” de Bad Bunny.

En redes sociales se han vuelto virales varios videos de Noah, desatando reacciones entre los fans.

Foto: Captura de video

En una de las grabaciones, se observa al intérprete de “Tití me preguntó”, pasar junto al actor, quien hace una reacción exagerada y en tono de broma, simulando que se desmaya por la emoción del momento.

Foto: Captura de video

En otros videos también se puede ver a Noah disfrutando del concierto, bailando y cantando junto a los asistentes.

El evento se llevó a cabo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en España, como parte de la serie de conciertos de Bad Bunny.

Con esta aparición, Noah se suma a la lista de celebridades que han visitado “La Casita” y disfrutado del espectáculo del cantante puertorriqueño.

Foto: noahschnapp

Noah Schnapp celebra un importante logro académico

El pasado 18 de mayo, Noah Schnapp, compartió con sus seguidores un momento muy especial de su vida: la finalización de sus estudios universitarios.

A través de sus redes sociales, el joven de 21 años publicó varias imágenes de la ceremonia en la que recibió su título de la Universidad de Pensilvania, una de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos. En las fotografías aparece acompañado por su hermana gemela, Chloe, así como por sus padres, quienes estuvieron presentes para celebrar el acontecimiento.

Foto: Instagram noahschnapp

Fiel a su sentido del humor, Schnapp acompañó las imágenes con una frase inspirada en la película "Legalmente Rubia", provocando reacciones positivas entre sus seguidores.

El actor ya había comentado en años anteriores que su intención era continuar con su formación académica mientras desarrollaba su carrera artística. Para lograrlo, combinó clases presenciales con modalidades virtuales durante los periodos en que debía participar en las grabaciones de Stranger Things.

A lo largo de diversas entrevistas, Schnapp ha señalado que la educación siempre ha ocupado un lugar importante en su vida.