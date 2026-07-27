¿Quién es la esposa de Ernesto Laguardia? Así lo advirtió antes de entrar a La Casa de los Famosos

La esposa de Ernesto Laguardia, Patricia Rodríguez, le hizo una contundente advertencia al participante de La Casa de los Famosos previo su entrada al reality.

El nombre de la pareja del actor y conductor mexicano cobró relevancia luego de que este ingresó al programa que se transmite 24/7 y que muestra la personalidad de los participantes, ‘sin máscaras’.

En los últimos días, Ernesto publicó contenido en sus redes sociales para promocionar su participación en el reality y, fue por ello, que su esposa también comenzó a mostrarse más en las plataformas digitales.

Por lo anterior, la duda de muchos es quién es la esposa de Laguardia y a qué se dedica.

¿Quién es la esposa de Ernesto Laguardia?

Patricia Rodríguez, esposa de Ernesto Laguardia. Especial

El nombre de Ernesto Laguardia es altamente conocido debido a su trayectoria en la televisión mexicana, no así el de su esposa, Patricia Rodríguez, quien mantiene un perfil discreto alejado de los reflectores.

Lo que se sabe de Patricia es que es una profesional en la carrera de diseño gráfico y gemología. Ella e dedica principalmente al diseño de telas y a la venta de productos a través de su propia tienda.

Ocasionalmente, Patricia comparte aspectos de su vida familiar en redes sociales, pero evita a toda costa la exposición mediática y prefiere enfocarse en su carrera y en su familia.

La historia de amor con el actor mexicano

Patricia Rodríguez, esposa de Ernesto Laguardia. Especial

La historia de Patricia y Ernesto tiene un cupido: la productora Carla Estrada, quien era vecina de la ahora esposa de Laguardia.

Una vez, la productora necesitaba recibir un fax en su nuevo departamento, pero como recién se había mudado, no tenía instalado nada para que llegara el documento. Patricia le hizo el favor y lo recibió. El texto era una entrevista con Ernesto Laguardia.

Cuando fue a entregarlo a Estrada, Patricia conoció personalmente a Ernesto, quien de inmediato se interesó en ella y la invitó a salir, sin embargo, ella rechazó.

Luego de tres años sin verse, el destino los unió de nuevo en una boda. Ernesto no perdió oportunidad y la invitó a otra reunión organizada por Estrada. Patricia aceptó y todo marchó bien, aunque no intercambiaron números telefónicos.

Pese a lo anterior, Laguardia se vio muy astuto y consiguió el teléfono de Patricia. Desde ahí, comenzaron a escribirse y después tuvieron su primera cita formal.

La relación entre ellos avanzó muy rápido, aunque el principal problema de Patricia es que Ernesto le llevaba 27 años. Sin embargo, con el paso del tiempo esto quedó atrás y la propia familia de la diseñadora apoyó su romance.

Se casaron en mayo del 2007 en una ceremonia privada con alrededor de 40 personas. Meses después nació Bárbara, su primera hija. Más tarde llegaron Santiago y Emiliano, con quienes formaron una familia que ha permanecido unida durante casi dos décadas.

La advertencia de Patricia Rodríguez a su esposo

Antes de ingresar a La Casa de los Famosos México 2026, Patricia Rodríguez le hizo una advertencia a su esposo.

Por medio de un video que publicó el propio Ernesto, se ve cómo se despiden y luego, Patricia, sin más rodeos, le da un consejo antes de irse.

En la grabación, la esposa de Ernesto le dedica un mensaje de apoyo, le desea éxito en el reality y le aconseja disfrutar la experiencia.

Sin embargo, algo que llamó la atención, fue lo que le dijo al final, relacionado con el premio si gana el programa.

Vamos a estar pensando en ti y echándote muchas porras. Tú sé caballeroso, diviértete, aprende de todos y conoce a todos... y no regresas si no ganas los cuatro millones", le dice entre risas.

El video termina con Ernesto intentado volver a entrar a su casa, pero su esposa no lo deja porque le recuerda que si no lleva los 4 millones, ya no entra.

¿En qué cuarto le tocó a Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos México?

Patricia Rodríguez, esposa de Ernesto Laguardia. Especial

A Ernesto Laguardia le tocó el cuarto llamado Ibiza, luego de que Aldo Rendón, quien quedó como capitán, lo eligió para que compartieran el mismo espacio.

En el mismo cuarto se encuentran:

Ese Pérez

Cynthia Klitbo

Yanet García

Luis Chaparro

Los otros dos cuartos quedaron distribuidos de la siguiente forma:

Cuarto Tulum

Karina Torres (capitana)

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Arantza Ruiz

Mariana Ochoa

Moisés Peñaloza

Cuarto Malibú