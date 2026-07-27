¿Hubo conflicto? El motivo real por el que Jorge Salinas salió de ‘Sólo para Mujeres’

A finales de los años 90, Jorge Salinas era uno de los actores más populares de la televisión mexicana. Su éxito en las telenovelas y en la película Sexo, pudor y lágrimas lo convirtieron en uno de los rostros más codiciados del espectáculo.

Por eso no sorprendió que fuera parte del elenco de 'Sólo para Mujeres', el famoso show producido por Sergio Mayer y Alexis Ayala que revolucionó el entretenimiento al reunir a varios galanes sobre el escenario.

¿Por qué Jorge Salinas decidió no volver a ‘Sólo para Mujeres’?

Sin embargo, en 2017 cuando el espectáculo anunció su regreso, la ausencia del actor despertó rumores entre los seguidores del proyecto. Muchos se preguntaron si había existido algún conflicto con los productores o si la decisión respondía a diferencias personales.

El actor aseguró que guarda grandes recuerdos del espectáculo que marcó una época. Mezcalent

Con el paso del tiempo, fue el propio Jorge Salinas quien aclaró la verdadera razón. Lejos de cualquier polémica, el actor explicó que su decisión estuvo relacionada con el momento personal y profesional que vivía. Aunque recordó con cariño aquella etapa, aseguró que sus prioridades eran completamente distintas.

Sólo para Mujeres hace 20 años me dio muchas satisfacciones. Vencí muchos miedos y recibí mucho cariño del público femenino, e incluso de los esposos. Pero eso fue hace 20 años", expresó al ser cuestionado sobre la invitación para integrarse nuevamente al espectáculo.

Salinas también agradeció públicamente a Alexis Ayala y Sergio Mayer por haber confiado en él durante la primera etapa del proyecto y dejó claro que no existe ningún problema entre ellos.

Agradezco al señor Ayala y al señor Mayer por haberme invitado en aquella época. Ahora estoy en otra etapa de mi vida y les deseo mucho éxito", comentó.

Aunque agradeció a Alexis Ayala y Sergio Mayer, afirmó que ya vive una etapa diferente. Mezcalent

¿Cómo fue la primera temporada de ‘Solo para mujeres’?

Cuando el espectáculo debutó en 1999, Jorge Salinas era uno de sus mayores atractivos. El formato reunía a actores y figuras de la televisión que combinaban baile, coreografías y un espectáculo pensado exclusivamente para el público femenino.

El actor aseguró que guarda grandes recuerdos del espectáculo que marcó una época. Mezcalent

El fenómeno fue tan exitoso que logró llenar teatros en distintas ciudades del país y convertirse en uno de los eventos más comentados del momento. Para muchos de los participantes, incluido Salinas, significó enfrentarse a retos completamente distintos a los de la actuación.

El propio actor confesó en aquella época que subir al escenario no fue sencillo, pues debía enfrentarse diariamente a miles de mujeres que asistían para verlo de cerca.

Incluso llegó a bromear sobre las intensas reacciones del público, recordando que durante las funciones era común recibir abrazos, besos e incluso algunos jalones por parte de las asistentes, algo que asumía como parte del espectáculo.

¿Por qué ‘Solo para mujeres’ terminó en su mejor momento?

Años después, los propios creadores del proyecto revelaron que el enorme éxito de Sólo para Mujeres también trajo consigo momentos complicados. En el documental producido por ViX, Alexis Ayala y Sergio Mayer recordaron que la popularidad del show generó excesos y situaciones difíciles de controlar, tanto dentro como fuera del escenario.

Salinas confesó que el show le permitió vencer miedos y conectar con el público femenino. Mezcalent

Los actores recibían una atención constante por parte de las fanáticas, situación que, según algunos integrantes del elenco, podía hacer que varios perdieran el piso. El propio Jorge Salinas reconoció en ese documental que el éxito podía resultar abrumador y que era fácil dejarse llevar por la fama si no se mantenían los pies sobre la tierra.

Actualmente, Jorge Salinas disfruta una etapa completamente distinta. Además de mantenerse activo como actor, ha enfocado gran parte de su tiempo en su familia y en compartir momentos con sus hijos.

Aunque muchos seguidores habrían disfrutado volver a ver a Jorge Salinas sobre ese escenario cuando el proyecto regresó, el actor dejó claro que su negativa no respondía a diferencias con la producción, sino a una decisión personal.