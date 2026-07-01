¿Quién es la esposa de Julián Quiñones? La historia de amor del delantero de la Selección Mexicana

El buen momento de Julián Quiñones con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 no solo ha despertado el interés por su desempeño dentro de la cancha, también ha llevado a miles de aficionados a conocer más sobre su vida personal.

Entre las dudas más frecuentes destaca quién es la mujer que lo acompaña desde hace varios años y cómo inició su historia de amor.

¿Quién es Ana Gabriela, la esposa de Julián Quiñones?

Ana Gabriela Quiñones Amato es una influencer mexicana y creadora de contenido digital, reconocida principalmente por su actividad en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con el fitness y el estilo de vida.

La influencer estudió Comunicación y ha construido una presencia digital que la ha convertido en una figura recurrente dentro del entorno mediático del futbolista.

Ana Gabriela mantiene una actividad constante en Instagram, donde comparte rutinas de ejercicio, viajes y momentos familiares. Aunque su perfil permanece privado, cuenta con cerca de 226 mil seguidores.

Su notoriedad creció especialmente tras la participación de Quiñones con la Selección Mexicana, cuando su vida privada comenzó a despertar un mayor interés entre los aficionados.

¿Quién es la esposa de Julián Quiñones? IG

Así comenzó la historia de amor entre Julián Quiñones y su esposa

Aunque no se conoce con exactitud cuándo comenzó la relación entre Julián Quiñones y Ana Gabriela, existen pistas de que inició en 2020, cuando el futbolista militaba en Tigres UANL.

Los primeros indicios del romance aparecieron en redes sociales, después de que Ana Gabriela compartiera contenido relacionado con el club regiomontano, lo que desató rumores entre los aficionados.

Con el paso del tiempo, la relación se hizo pública durante la etapa del delantero en Atlas, cuando ambos comenzaron a presentarse en eventos públicos relacionados con el futbol, así como también en restaurantes. Posteriormente, la pareja formalizó su compromiso y contrajo matrimonio en 2022.

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¿A qué se dedica la esposa de Julián Quiñones y cómo es su vida en redes sociales?

Ana Gabriela se dedica principalmente a la creación de contenido digital, la fotografía y el estilo de vida fitness. También participa en proyectos relacionados con la fotografía y la comunicación.

En sus redes sociales reúne a una comunidad de miles de seguidores, con quienes comparte contenido sobre ejercicio, maternidad y vida familiar. Por su parte, Julián Quiñones también publica imágenes de sus viajes, celebraciones y momentos especiales junto a su esposa y la hija que tienen en común.

Aunque en algunos periodos mantiene su cuenta de Instagram en modo privado, suele compartir experiencias de sus viajes y momentos junto al futbolista.

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La familia de Julián Quiñones: su esposa e hijos fuera de las canchas

La pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2022 y, un año después, dio la bienvenida a su hija Alanna, mediante una publicación en sus cuentas personales de instagram compartieron el momento en el que supieron el sexo de su bebé.

Además, ambos conforman una familia ensamblada, al integrar hijos de relaciones anteriores, el jugar de la Selección Méxicana tiene una hija, mientras que Ana Gabriela es madre de un niño.

Este aspecto también ha llamado la atención desde que Quiñones se consolidó como una de las figuras de la Selección Mexicana.

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El papel de Ana Gabriela en la carrera de Julián Quiñones

Ana Gabriela ha sido considerada por los seguidores del delantero como un apoyo constante durante su carrera profesional. Con frecuencia lo acompaña en partidos, celebraciones y momentos importantes de su trayectoria.

La influencer también comparte mensajes de apoyo después de los encuentros del futbolista, una muestra de la cercanía que mantiene con cada etapa de su carrera. Además, su presencia en redes sociales ha contribuido a mostrar una faceta más personal de Quiñones, lo que los ha convertido en una de las parejas más seguidas dentro del entorno deportivo.

Mientras Julián Quiñones continúa consolidándose como uno de los referentes de la Selección Mexicana, el interés por su vida personal sigue en aumento.

Junto a Ana Gabriela ha formado una familia que mantiene un perfil discreto, aunque su presencia en redes sociales permite a los aficionados conocer parte de la historia que ambos han construido fuera de las canchas.