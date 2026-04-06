¿Quién es Caleb Ellsworth-Clark, reemplazo de Erik Per Sullivan ‘Dewey’ en Malcolm?

Erik Per Sullivan será reemplazado por Caleb Ellsworth-Clark en el regreso de la serie ‘Malcolm el de en medio’, después de que el primer actor que dio vida a Dewey rechazó regresar a la pantalla.

El cambio se debe a que Erik Per Sullivan se retiró de la actuación desde hace años. De hecho, declinó regresar incluso tras recibir ofertas económicas importantes, ya que actualmente lleva una vida alejada de Hollywood y está enfocado en sus estudios universitarios, incluyendo un posgrado en literatura.

Por lo anterior, Caleb Ellsworth-Clark fie el actor elegido para interpretar a 'Dewey' en el regreso de la serie Malcolm el de en medio este 2026.

¿Quién es Caleb Ellsworth-Clark, el nuevo ‘Dewey’ en Malcolm?

Caleb Ellsworth-Clark, actor. Especial

Caleb Ellsworth-Clark es un actor relativamente poco conocido a nivel masivo, pero tiene la experiencia de más de una década trabajando de forma constante en cine, televisión e incluso teatro. De hecho, eso es justo lo que llamó la atención para darle un papel tan importante como ‘Dewey’ en la serie de Malcolm.

Se trata de un actor canadiense activo desde aproximadamente 2013, lo que significa que lleva más de 10 años construyendo carrera paso a paso en la industria. No comenzó con papeles protagónicos, sino con participaciones pequeñas en series y películas, algo muy común en actores que se van abriendo camino.

En televisión, ha tenido apariciones en varias series reconocidas, aunque en roles secundarios o episódicos. Por ejemplo, participó en Fargo, The Expanse (donde interpretó a Vedasto Douru) y The Handmaid’s Tale. Este tipo de trabajos le han dado experiencia en producciones de alto nivel, aunque sin ser aún una cara principal.

En cine, su trayectoria también es variada. Ha participado en películas como The Silencing, Spiral: From the Book of Saw y Nightmare Alley. En estos proyectos, nuevamente, sus papeles han sido secundarios, pero dentro de producciones importantes y con directores y elencos de alto perfil.

También ha trabajado en otras series como Wynonna Earp y Hell on Wheels, lo que refuerza que su carrera ha sido constante, aunque sin un gran salto mediático hasta ahora.

Un punto clave de su trayectoria es que no solo es actor: también ha trabajado como escritor y tiene formación en teatro, lo que suele ayudar mucho a desarrollar versatilidad interpretativa. Además, su perfil encaja con actores de carácter, es decir, aquellos que suelen interpretar distintos tipos de personajes en lugar de encasillarse en uno solo.

Interpretar a ‘Dewey’ en el revival de Malcolm el de en medio representa el mayor salto de su carrera hasta ahora, ya que pasa de ser actor de reparto a formar parte de una franquicia icónica a nivel mundial.

¿Qué se sabe de Erik Per Sullivan?

Erik Per Sullivan. Especial

Erik Per Sullivan fue un actor infantil muy popular en los años 2000, principalmente por su papel como Dewey en la serie Malcolm in the Middle. Durante las siete temporadas del programa se ganó el cariño del público. Paralelamente a la serie, también participó en cine y doblaje, por ejemplo en Finding Nemo, donde prestó su voz al caballito de mar Sheldon, además de aparecer en películas como Unfaithful y Twelve, que fue uno de sus últimos trabajos en pantalla.

A diferencia de muchos actores infantiles que intentan mantenerse en la industria, su carrera fue relativamente breve. Tras el final de la serie en 2006, continuó actuando unos pocos años más, pero alrededor de 2010 decidió retirarse por completo.

Después de alejarse de Hollywood, Erik Per Sullivan tomó un camino completamente distinto. Se enfocó en su educación y en una vida mucho más privada, lejos de los reflectores. Se sabe que ha estudiado en instituciones de alto nivel y que se ha interesado especialmente por la literatura, llegando incluso a cursar estudios avanzados en ese campo.

Esa misma decisión de mantenerse alejado del medio es la razón por la que rechazó volver al revival de Malcolm. A pesar de que le ofrecieron una cantidad importante de dinero para retomar el papel de Dewey, él prefirió mantenerse firme en su elección de vida.

Elenco de Malcolm el de en medio

Malcolm el de en medio. Especial

El elenco principal del revival/reencuentro de Malcolm el de en medio (Life's Still Unfair), programado para abril de 2026, está conformado por:

Frankie Muniz: Malcolm

Bryan Cranston : Hal

Jane Kaczmarek : Lois

Justin Berfield : Reese

Christopher Masterson : Francis

Emy Coligado: Piama

Caleb Ellsworth-Clark: Dewey

Kiana Madeira: Tristan

Vaughan Murrae : Kelly

Keeley Karsten: Leah

Craig Lamar Traylor : Stevie Kenarban

Anthony Timpano : Jamie

*mvg*