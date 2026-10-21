Bloqueo de colectivos de búsqueda desquician la México-Toluca; suma 20 horas

El cierre mantiene filas kilométricas hacia la Ciudad de México; también hay afectaciones en el Libramiento Bicentenario, en Xonacatlán, y saturación en la autopista a Naucalpan.

El bloqueo en la autopista México-Toluca cumplió alrededor de 20 horas la mañana de este miércoles, luego de que familiares de personas desaparecidas cerraran la circulación desde las 11:00 horas del martes para exigir avances en las investigaciones y una reunión con el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

La protesta, a la altura de una plaza comercial en el municipio de Lerma, mantiene filas kilométricas de vehículos en dirección a la Ciudad de México, con cientos de automovilistas atrapados durante horas y sin certeza sobre cuándo podrán continuar su trayecto.

Aunque los manifestantes permiten el paso de vehículos cada 30 minutos por un carril hacia la capital del país, la apertura intermitente no ha sido suficiente para desahogar el congestionamiento.

Las afectaciones también alcanzan otras vialidades mexiquenses. Se reporta un bloqueo en el Libramiento Bicentenario, en Xonacatlán, mientras que la autopista a Naucalpan presenta una fuerte saturación.

Familias pasan la noche en la México-Toluca

La protesta se prolongó durante toda la noche. Ante las bajas temperaturas, algunos familiares encendieron fogatas y otros se refugiaron en casas de campaña, después de abastecerse de alimentos para permanecer en el lugar hasta recibir una respuesta de las autoridades.

Del otro lado del bloqueo, los automovilistas enfrentaron una larga espera. Algunos motociclistas consiguieron avanzar entre los vehículos, mientras que conductores de camiones de carga intentaron descansar dentro de sus unidades.

Antes de las 2:00 horas de este miércoles, también se reportó el cierre de la caseta de cobro en dirección a la Ciudad de México, debido a la obstrucción de la carretera.

“Son nuestros hijos y no nos dan respuesta”

Detrás del bloqueo están las familias que buscan a sus seres queridos y denuncian la falta de resultados en las investigaciones de personas desaparecidas en distintos municipios del Estado de México.

Rosario Estrada Reyes, madre de Ana Laura, desaparecida en Tultitlán en 2025, expresó el desgaste emocional que enfrenta durante la búsqueda de su hija.

Más que nada es cansancio, es estrés, esa desesperación, son nuestros hijos y pues vamos y vamos y no nos dan respuesta. Andamos aquí en la lucha”, declaró.

Estrada Reyes explicó que su hija trabajaba y estudiaba, además de ser madre de dos niños que permanecen en casa a la espera de noticias.

El reclamo también fue expuesto por Genoveva Grijalva Domínguez, quien busca a su hija Elizabeth López Grijalva, desaparecida en julio de 2025 en Tepotzotlán, después de que, según su testimonio, se la llevaran personas que se identificaron como agentes federales.

Dejaron tres huérfanos, mi hija tenía ilusiones, tenía sueños, mi hija estaba a un año de terminar su carrera de medicina porque aún con sus hijos ella seguía estudiando”, señaló.

La mujer cuestionó la falta de información sobre el paradero de su hija y recordó que sus tres nietos continúan esperándola.

Otro de los casos es el de Martha Romelia Meza Bustamante, quien busca a su esposo, Felipe Castro Jaramillo, desaparecido en Tecámac en 2019 mientras realizaba un viaje en su taxi.