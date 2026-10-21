Línea 9 del Metro sigue con servicio limitado hasta nuevo aviso

¡Aguas! Si piensas utilizar la Línea 9 del Metro de la CDMX, toma tus precauciones, porque el servicio todavía no funciona en su totalidad.

Por el momento, los trenes únicamente circulan entre las estaciones Tacubaya y Chabacano, en ambos sentidos, mientras que el tramo de Chabacano a Pantitlán permanece sin servicio.

Cierres en Metro. Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez

Para que los usuarios puedan continuar con sus recorridos, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan apoyo en el tramo afectado.

El Metro informó que su personal sigue revisando las instalaciones para asegurarse de que los trenes puedan volver a circular sin riesgos.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer una hora para restablecer el servicio completo, por lo que se recomienda salir con tiempo y considerar alternativas de transporte para evitar contratiempos.

El problema comenzó la noche del martes 20 de octubre, cuando una quema de basura debajo de un puente, en la colonia Jardín Balbuena, terminó extendiéndose hacia las vías de la Línea 9 del Metro, a la altura de las estaciones Velódromo y Ciudad Deportiva. El fuego alcanzó cables de alta tensión y fibra óptica, lo que obligó a suspender parte del servicio para evitar riesgos a los pasajeros.

Ante la emergencia, usuarios tuvieron que bajar de los trenes de manera preventiva y varias estaciones quedaron fuera de operación. Bomberos de la CDMX lograron controlar las llamas, pero los daños en las instalaciones obligaron a mantener cerrado el tramo de Chabacano a Pantitlán, mientras trabajadores del Metro revisan el cableado y las condiciones de seguridad para reanudar la circulación.