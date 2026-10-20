Ante desvíos, rastrearán los medicamentos; cierran paso a contrabando

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, reportó un abasto de 87% en las entregas de medicamentos del último mes en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

En entrevista con David Páramo, para Imagen Radio, precisó que existe 13% de incumplimiento por parte de los proveedores y advirtió que quienes no cumplan ya no participarán. Explicó que las licitaciones concluidas surtirán efecto a partir de enero, tras una planeación de entre 12 y 14 meses.

Para elevar el abastecimiento, la estrategia central radica en digitalizar procesos logísticos de inventario en 15 mil centros de salud y mil hospitales, permitiendo surtir insumos automáticamente al bajar de un stock mínimo. Asimismo, habilitaron el portal público compraconsolidada.salud.gob.mx para transparentar compras y entregas.

En la mañanera, Clark señaló que existen casos documentados de medicamentos sustraídos de unidades médicas para su venta externa. Aclaró que esto no permite responsabilizar de manera general al personal sanitario, pero requiere investigación.

Como medida contra el desvío, se colocará una señalización clara en las cajas para que los pacientes reconozcan que son gratuitos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó ahorros por 70 mil millones de pesos mediante compras consolidadas, subastas inversas y revisión de contratos con sobrecostos, como en el Estado de México.

A su vez, el funcionario federal agregó que se compran 6 mil millones de piezas para 2027-2028 y habilitó el sitio entregamedicamentos.salud.gob.mx/insumos/ para monitorear el abasto.

Eduardo Clark, subsecretario de Salud, reportó 87% de abasto de medicamentos en el último mes y un 13% de incumplimiento Especial

Denuncia Ssa robo de medicamentos

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud (Ssa), reportó un abasto de 87% en las entregas de medicamentos correspondientes al último mes en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

En entrevista con David Páramo para Imagen Radio, el funcionario precisó que existe 13% de incumplimiento por parte de los proveedores de insumos médicos en los contratos vigentes de la dependencia.

Si vemos el IMSS, el ISSSTE, IMSS-Bienestar, y sólo hablamos de medicamentos, estamos hablando de que se entregaron en términos porcentuales 87% de los medicamentos en el último mes. Es decir, tenemos un 13% que todavía por alguna razón u otra tenemos incumplimiento. Ha bajado bastante, llegamos a tener incumplimientos de 25% a 30%, pero es donde estamos. Lo importante para nosotros es que estos proveedores que no están cumpliendo, pues, no participen de aquí en adelante”, declaró Clark.

El subsecretario explicó que las licitaciones concluidas recientemente comenzarán a surtir efecto a partir de enero, cuando los proveedores inicien las entregas físicas en las unidades médicas.

El funcionario apuntó que las compras de insumos médicos requieren una fase previa de planeación para coordinar los requerimientos de la infraestructura hospitalaria del país.

Las licitaciones son un tema que nos tarda dos o tres semanas, pero la planeación antes puede tardar entre un año y 14 meses. Las licitaciones se concluyeron, pero son licitaciones que apenas van a verse reflejadas en entregas a partir de enero. Hoy todavía los proveedores siguen planificando para estar listos”, afirmó el subsecretario.

Digitalización del sector salud: buscan mejorar el control de medicamentos

El representante de la Secretaría de Salud expuso que la estrategia central para elevar el abastecimiento radica en la integración de plataformas digitales en los centros de atención médica.

Clark puntualizó que el IMSS-Bienestar asumió la operación de 24 sistemas estatales de salud que carecían de herramientas unificadas de monitoreo de inventario.

La gran apuesta de nosotros es la digitalización de los procesos internos logísticos de inventario y planeación para que, cuando una molécula o un material de curación baje de un stock mínimo, mandemos más”, indicó Eduardo Clark.

El funcionario añadió que la implementación de estos sistemas informáticos abarca un despliegue operativo en 15 mil centros de salud y mil hospitales del país.

Clark explicó que se busca colocar una señalización clara en las cajas para que los pacientes reconozcan que los fármacos son gratuitos y están destinados a garantizar su derecho a la salud. La medida también facilitaría identificar productos públicos que aparezcan en tianguis o establecimientos privados.

El subsecretario señaló que la propuesta generó reacciones cuando se pidió a las empresas hacer más evidente esta información en los empaques. Según explicó, el objetivo es que los usuarios sepan que no deben pagar por los medicamentos que reciben mediante los servicios públicos de salud.

La segunda medida consiste en avanzar en la transformación digital del sistema sanitario, con herramientas que permitan conocer el origen y recorrido de cada lote de medicamentos.

Es la transformación digital del sistema de salud, por no llamarlo una revolución tecnológica que queremos realizar, en la cual podamos tener trazabilidad de los medicamentos para asegurar de qué lote son, dónde vinieron”, detalló.

El seguimiento será especialmente relevante para los productos de alto costo. Clark explicó que la tecnología permitiría identificar a quién se entregó una caja y revisar cómo terminó fuera de una institución pública.

Hay medicamentos que cuestan más de 200 mil pesos cada caja”, expuso al referirse a la necesidad de mejorar la trazabilidad de estos insumos.

Robo de medicamentos en hospitales: detectan sustracciones y reventa

Por la mañana, en Palacio Nacional, Clark informó que existen casos documentados de medicamentos sustraídos de hospitales y centros de salud para venderlos fuera de las unidades médicas.

El funcionario aclaró que estos hechos no permiten responsabilizar de manera general al personal sanitario por el desabasto.

Sin embargo, explicó que las autoridades conocen situaciones que requieren investigación y seguimiento.

Lo que diría es que desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados y algunos que tenemos que investigar más a detalle”, indicó.

Clark describió el impacto que tiene la sustracción de tratamientos destinados a la atención pública, especialmente cuando los pacientes no encuentran los productos que necesitan y después pueden hallarlos a la venta en las inmediaciones de los propios hospitales.

Es una cosa horriblemente dolorosa cuando tal vez un medicamento no se encuentra porque alguien lo sustrajo y le dicen, ¿sabes qué? Te lo vendo afuera, con toda la leyenda de propiedad exclusiva del sector salud”, sostuvo.

Salud excluirá a proveedores que incumplan contratos de medicamentos

Además de las irregularidades relacionadas con la sustracción de fármacos, el gobierno federal busca reforzar los mecanismos para verificar que las empresas cumplan los contratos de suministro.

Clark explicó que los procesos de adquisición incorporan una constancia de cumplimiento de entrega, con información sobre la proporción de medicamentos que cada compañía efectivamente suministró frente a lo contratado.

Van a poder ver ustedes qué porcentaje de los medicamentos que se le compraron y se adquirieron, efectivamente entregaron”, señaló al describir la información disponible en la plataforma de compra consolidada.

El funcionario también advirtió que las compañías que no cumplieron con sus compromisos no podrán participar en los procesos de compra correspondientes.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Presidencia.

Compra consolidada de medicamentos ahorra 70 mil mdp

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que con la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos se han ahorrado alrededor de 70 mil millones de pesos, respecto al 2024, a través de un esquema de contrataciones directas con fabricantes, subastas inversas y la revisión de contratos.

La nueva compra de medicamentos o el esquema de compra de medicamentos que se hizo para 2025 y 2026 redujo el monto respecto a 2023-2024, que ya de por sí había reducido frente a años anteriores; y cómo la nueva compra de medicamentos que se está haciendo para el 2027-2028 todavía trae una reducción adicional, gracias a la manera en que se están licitando y adquiriendo los medicamentos”, informó.

En su intervención, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, detalló que para garantizar todos los medicamentos e insumos médicos que se requieren para 2027-2028 se están comprando cerca de 6 mil millones de piezas.

El funcionario informó que el gobierno federal excluyó a 40 empresas de la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos para 2027 y 2028, por incumplir en la entrega.

Por Ximena Mejía.

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