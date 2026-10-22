'Caballo Salvaje Nueve': la apuesta política y humana de Martin McDonagh que encandila a Chile

SANTIAGO DE CHILE.— Tras su paso por festivales como el de Venecia —en donde John Malkovich ganó la Copa Volpi a Mejor Actor—, el de Telluride o el de San Sebastián, la cinta Caballo Salvaje Nueve (Wild Horse Nine) tuvo su premier en la capital chilena la noche de ayer, algo que es poco usual en esta parte del mundo.

¿El motivo? Esta película que está cosechando reconocimientos por parte del público, así como de la crítica cinematográfica y que está considerada como una de las fuertes contendientes al Oscar, se rodó en Santiago de Chile y en Rapa Nui, mejor conocida por los extranjeros como la Isla de Pascua.

“¡Estoy muy emocionado! Lo esperaba con muchas ganas y no puedo esperar a ver qué opina el público. Cuando se estrene, quiero ver cuál es la recepción. Esta película la hicimos con mucho corazón y queríamos contar la verdad sobre este tema, así que espero que el público la reciba de esa manera.

Espero que les encante Mariana (Di Girolamo) y que le vaya muy bien en todas las entregas de premios. Y sí, estoy muy feliz de estar aquí”, contó el director Martin McDonagh en entrevista con Excélsior durante su paso por la alfombra roja.

El filme, que se estrenará el 5 de noviembre en la cartelera mexicana, es una historia original escrita por el propio McDonagh, quien hace 13 años visitó la Isla de Pascua y supo que eventualmente iba a filmar una historia en ese lugar.

Tras varios años de trabajo, el realizador inglés de 56 años escribió una historia centrada en dos agentes de la CIA, interpretados por John Malkovich y Sam Rockwell, quienes viajan a Chile en 1973 para supuestamente orquestar un movimiento político que está relacionado al presidente Salvador Allende. Con ese trasfondo político, el espectador va conociendo el tipo de relación que tienen Chris (Malkovich) y Lee (Rockwell), la complicidad y los verdaderos motivos por los que están ahí, convirtiendo la historia en una muy entrañable.

Creo que ésta es probablemente mi película más política y en muchos sentidos la más llena de rabia. Así que me fascina ver cómo se percibe eso, pero también es muy divertida y no puedo esperar a saber si el público la encuentra de esa forma”, relató McDonagh.

Con respecto a los motivos por los cuales no asistieron John Malkovich y Sam Rockwell a la premier chilena, el también director de Los espíritus de la isla, Siete psicópatas y un perro o Tres anuncios por un crimen, los excusó debido a asuntos laborales.

Maria Elena Dressel, Martin Mcdonagh,Juan de Dios Larraín, Mariana Di Girolamo, Ailín Salas y Paola Giannini. Cortesía The Walt Disney Studios

“John Malkovich está filmando una película y Sam Rockwell está ensayando una obra en Nueva York. Se complicaron mucho las agendas y les quedaba muy lejos venir aquí, pero sin duda les gustó mucho filmar aquí y mandaron sus mejores deseos para esta premier”, explicó.

Con talento chileno

El filme, además de contar dentro de su elenco con Steve Buscemi, cuenta con el trabajo de las actrices chilenas Mariana di Girolamo y Paola Giannini, así como de la actriz brasileña, criada en Argentina, Ailín Salas, quienes acompañaron al director en la premier que se llevó a cabo en Cinépolis La reina.

“¡Estoy en casa y ansiaba que llegara este día! He podido ver ahí desde lejos a mi familia, a mis amigos que me han acompañado y sostenido durante todo el proceso. Estoy viviendo cosas nuevas, siempre han estado ahí y esto también es para ellos. Esta película fue hecha con infinito amor, con respeto, con cuidado, con alegría y ojalá que tengan una buena experiencia mirándola, que disfruten.

Mariana Di Girolamo. Cortesía The Walt Disney Studios

Además, la isla (de Pascua) está retratada de una manera maravillosa y las interpretaciones de mis compañeros son alucinantes”, contó Mariana di Girolamo, a Excélsior, quien se está perfilando en la carrera al Oscar por el papel de una estudiante chilena que entabla una conexión con el personaje de Malkovich.

Por su parte, las actrices Paola Giannini y Ailín Salas, además de sentirse orgullosas de presentar el filme en el país sudamericano, algo inusual, resaltaron la potencia de la historia.

“Ésta es una hermosa película, especial y muy auténtica. Fueron muchas aventuras y Martin me dio un guion que con sólo leerlo me recordó por qué amo hacer lo que hago”, contó Salas.

Asimismo, la actriz quien apareció en la cinta XXY de Lucía Puenzo, comentó qué fue lo que tuvo que aprender para poder ser parte de Caballo Salvaje Nueve.

“Tuve que trabajar bastante el tema del habla, por hablar en inglés, que yo tampoco estaba tan acostumbrada al idioma, fue mi primera vez actuando en inglés y mi personaje es chilena, así que también incorporar otro acento que tampoco es el mío fue bastante concreto”, contó Salas, quien desde muy pequeña radica en Argentina.

Ailín Salas. Cortesía The Walt Disney Studios

Se entrega a los chilenos

Tras su paso por la alfombra roja de Caballo Salvaje Nueve, Martin McDonagh y el elenco femenino ingresó a la sala 11 del complejo cinematográfico para presentar el filme junto a Juan de Dios Larraín, productor chileno que a través de la casa productora Fábula estuvo detrás de la película.

“No quiero hablar mucho porque quiero que vean la película lo antes posible, pero me gustaría agradecer a estas increíbles actrices, también me gustaría agradecer a Juan, pero especialmente, especialmente me gustaría agradecer al equipo chileno, que creo muchos de ustedes están aquí hoy y ya nos tomaremos un pisco sour después”, contó McDonagh provocando risas en los asistentes.

Quería decirles que ésta fue la experiencia de rodaje más feliz que he tenido en mi vida y fue, en gran parte, gracias a ustedes, al equipo chileno. Cada día sus caras sonrientes me daban tranquilidad mientras hacía la película, cada día sentía su compromiso y sus ganas de que esta película saliera bien. Podía realmente sentirlo y espero que vean que no los hemos decepcionado. Así que gracias por eso. ¡Los quiero!”, expresó el director de ojos azules.

Por su parte, Di Girolamo aprovechó los reflectores para agradecerle a Martin el trabajo que permitirá visualizar aún más a Chile.

“Ha sido un recorrido precioso desde Venecia hasta ahora, teníamos muchas ganas de estar aquí hoy, de mostrar esta película en Chile. Gracias, Martin, gracias por la oportunidad, gracias a ti porque por eso estamos aquí, gracias por querer contar esta historia y por querer contarla con nosotros”, apuntó Mariana di Girolamo.

Paola Giannin Lucero Calderón

Cabe destacar que por la alfombra pasaron algunos invitados especiales como los actores chilenos Bastián Bodenhöfer, Diego Muñoz, Paulina García y Francisco Reyes.

Asimismo, pasó rápidamente por la alfombra roja el médico especialista en fertilidad, José Pedro Balmaceda Riera, padre del actor chileno Pedro Pascal.