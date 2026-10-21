Papa León XIV regresa a sus audiencias públicas tras cirugía por tumor en el pulmón

El papa León XIV regresó el miércoles a la plaza de San Pedro, donde saludó a los peregrinos y bendijo a bebés desde su papamóvil descubierto, durante su primera audiencia general en el Vaticano tras someterse a una cirugía por cáncer de pulmón hace ocho días.

El pontífice, de 71 años, se comprometió el domingo a retomar gradualmente sus funciones como líder de los mil 400 millones de católicos en el mundo. Este miércoles permaneció de pie en la parte trasera del vehículo mientras recorría la plaza, saludaba, sonreía y se detenía para conversar con los peregrinos.

A León XIV le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho durante una operación realizada el 13 de octubre. Además, fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, la forma más común de cáncer de pulmón.

El diagnóstico del papa más joven en décadas, elegido apenas en mayo de 2025, causó conmoción y abrió interrogantes sobre el futuro de su pontificado.

León XIV agradeció el apoyo de los fieles y ofreció su primera audiencia general tras ocho días de recuperación por una cirugía pulmonar. Foto: Reuters.

León XIV agradece el apoyo de los fieles tras la operación

La audiencia del miércoles fue la primera que encabezó el papa desde el 7 de octubre y se desarrolló conforme al formato habitual. Los fieles comenzaron a llegar horas antes del inicio, previsto para las 9:45 horas locales, con paraguas debido al cielo nublado y una ligera llovizna.

Lo primero que quiero decirles es gracias por el apoyo y las oraciones", dijo León XIV al comenzar el acto, que duró 50 minutos, sin referirse de manera explícita a su estado de salud.

Demos gracias a Dios por su generosidad", expresó el pontífice con voz clara, mientras los asistentes respondían con aclamaciones en la plaza.

La recuperación del papa mantiene en duda su agenda internacional

Después de recorrer la plaza este miércoles, León XIV pronunció un sermón en italiano. El principal cambio respecto a audiencias anteriores fue que ofreció breves saludos en otros siete idiomas, en lugar de nueve.

Los médicos del pontífice informaron que la operación concluyó con éxito y sin complicaciones. Sin embargo, aún no han revelado el tamaño del tumor ni si la enfermedad se extendió a los ganglios linfáticos cercanos, dos factores clave para determinar el pronóstico.

El Vaticano no ha informado cómo será la agenda de León XIV después de las actividades de este miércoles.

El papa tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, en uno de los viajes más intensos organizados para un líder de la Iglesia católica en décadas. Sin embargo, todavía no está claro si la gira se realizará conforme a lo previsto.

El cirujano que encabezó la operación de León XIV señaló que el pontífice podría recuperarse por completo a tiempo para el viaje. No obstante, el secretario de Estado del Vaticano indicó que quizá tenga que ajustar el ritmo de sus actividades para favorecer su recuperación.

Con información de Reuters.

*mcam