Easykid estrena 'Soy un fatalista': el álbum en el que enfrenta el autosabotaje y sus propias dudas

MORELIA.— “Puede estar yéndote bien, puedes estar haciendo bien las cosas, pero de repente están estas dudas que te atacan de la nada”, cuenta Easykid a Excélsior.

Esa contradicción la vive mientras su carrera crece: el éxito de Shiny lo llevó a nuevas audiencias, pero no acabó con sus propios cuestionamientos sobre su propio talento. ¿Es suficientemente interesante para llegar a cierto productor, a determinado público? Esos pensamientos dieron forma a Soy un fatalista, su cuarto álbum de estudio, disponible desde hoy.

“Quiero hablar de esto para ya dejar de pensar en esto también un poco, dejar de que me moleste. Sacarlo, liberarlo”, cuenta el chileno.

Su idea era poner en voz alta pensamientos que prefería ocultar, incluso aquellos que chocan con la imagen que proyecta un artista. “Quiero cerrar ya con este ciclo de estar como autosaboteándome o estar intentando como yo mismo bajarme, bajarme el pelo, bajarme el perfil”.

El disco ya disponible en plataformas también recupera sonidos que lo acompañan desde niño. Empieza con el reguetón que caracteriza su música y avanza hacia el nu metal y el rock alternativo.

Las últimas canciones del proyecto ya son como totalmente de este estilo más nu metal, más alternativo rock, alternativo que era lo que escuchaba cuando niño”. Para Easykid, ese regreso forma parte de un ciclo que busca cerrar con este álbum.

En ese recorrido aparece J Balvin, a quien le escribía desde 2019 para proponerle hacer una canción. Ahora que el colombiano participa en el disco, Easykid no piensa en la colaboración como una fórmula para hacerse más famoso.

Easy Kid. Cortesía

Todos esos años ahí como en esa búsqueda, en esas ansias de trabajar con él, de yo también mejorar para poder llegar a tener la atención de estos artistas que yo admiraba, se siente como que se cumplió, como que valió la pena todo”.

El 14 de noviembre llevará esa energía al Estadio Bicentenario de La Florida, en Chile, el concierto más grande de su carrera hasta ahora. Quiere llegar sin expectativas sobre lo que sentirá y entregarse al escenario.

Quiero destruirme ahí en el escenario, gritar, saltar, bajarme, qué sé yo, hacer lo que sea”.

Después seguirá de gira, con fechas en México, Perú y Argentina. Su intención es acercarse más a sus seguidores, incluso si eso significa cantar ante 100 o 200 personas.