Quentin Tarantino y su esposa, Daniella Pick, dieron la bienvenida a su tercer hijo, un niño, según confirmó un representante del director de cine a la revista People. La pareja, que está casada desde 2018, amplió su familia con el nacimiento del bebé, cuyo nombre todavía no ha sido revelado.

El cineasta de 63 años y la cantante y modelo israelí de 43 compartieron la noticia a través de un comunicado difundido este domingo 22 de noviembre. Tarantino y Pick ya tienen otros dos hijos, Leo, de seis años, y Adriana, de cuatro.

Quentin Tarantino y Daniella Pick anuncian el nacimiento de su tercer hijo

“Quentin Tarantino y su esposa, Daniella Pick Tarantino, están encantados de anunciar el nacimiento de su tercer hijo, un niño”, declaró un representante del director a People, medio que dio a conocer la noticia en exclusiva.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado la fecha exacta del nacimiento ni el nombre que eligieron para el bebé. Tampoco han compartido fotografías del recién nacido, quien se convierte en el segundo hijo varón del matrimonio.

Tarantino se convirtió en padre por primera vez en febrero de 2020, cuando nació Leo en Tel Aviv, Israel. Dos años después, el 2 de julio de 2022, el director y su esposa anunciaron el nacimiento de Adriana, su primera hija.

Daniella Pick y Quentin Tarantino Grosby Group

El nombre de su primogénito llamó la atención debido a su relación profesional con Leonardo DiCaprio, quien ha protagonizado películas del cineasta como Django sin cadenas y Había una vez en Hollywood. Sin embargo, Tarantino explicó en una entrevista con Jimmy Kimmel que Leo recibió ese nombre por el abuelo materno de Daniella y no por el actor.

¿Quién es Daniella Pick, esposa de Quentin Tarantino?

Daniella Pick es una cantante, modelo y actriz israelí que conoció a Quentin Tarantino en 2009, durante una visita del director a Israel para promocionar Bastardos sin gloria. Ambos comenzaron una relación sentimental, aunque se separaron algunos años después.

La pareja retomó su relación alrededor de 2016 y anunció su compromiso en el verano de 2017. Finalmente, se casaron en noviembre de 2018 durante una ceremonia privada celebrada en su residencia de Los Ángeles, California.

Daniella es hija del cantante y compositor israelí Svika Pick, conocido como El Maestro, quien falleció en agosto de 2022. Durante los primeros años de su carrera musical, formó junto con su hermana Sharona el dúo Pick Sisters, antes de continuar como solista.

Además de su trabajo como cantante, Daniella ha participado en producciones cinematográficas, entre ellas Había una vez en Hollywood (2019), dirigida por su esposo, y The Perfect Gamble (2025), película en la que compartió créditos con David Arquette.

bgpa