Quentin Tarantino termina su nuevo guion, pero duda en filmarlo

El reconocido director Quentin Tarantino finalizó la escritura del guion de su décima película. El cineasta estadounidense, responsable de grandes éxitos de taquilla, duda ahora sobre el futuro de este proyecto dentro de los estudios de Hollywood.

Tarantino declaró que prefiere tomarse un tiempo libre para vivir la vida antes de tomar una decisión definitiva sobre el rodaje. El realizador descartó recientemente el libreto previo de The Movie Critic, una obra que perfilaba como su despedida oficial de la pantalla grande.

Quentin Tarantino no sabe cuándo filmará su décima película. Foto: Grosby Group

El autor de Pulp Fiction y Kill Bill sostiene firmemente la idea de culminar su carrera como director con exactamente diez largometrajes. Muchos críticos y seguidores asumen que esta medida busca asegurar una salida triunfal en la cima de la industria cinematográfica mundial.

La presión sobre los hombros del cineasta crece cada día ante las inmensas expectativas del público y la prensa especializada. Retrasar la llegada de esta cinta final genera un ambiente de misterio alrededor de un proyecto destinado a cerrar una trayectoria histórica.

El temor a empañar una carrera impecable

Tarantino expresó en diversas entrevistas su enorme preocupación por imitar a los directores que trabajan más allá de sus mejores años creativos. Para el afamado cineasta, prolongar una carrera por pura inercia destruye el prestigio acumulado durante décadas de esfuerzo constante.

El creador de la aclamada Bastardos sin gloria utiliza un ejemplo muy claro para ilustrar cómo una mala decisión de cierre arruina la percepción pública. Él defiende la idea de retirarse a tiempo para mantener intacta la fuerza narrativa que lo convirtió en un referente mundial.

Quentin Tarantino en una alfombra roja de GQ. REUTERS

Los espectadores cuestionan constantemente el rumbo temático que tomará su última obra tras abandonar su idea original sobre un crítico de cine. La exigencia por entregar una pieza maestra perfecta paraliza por momentos al director, quien evalúa meticulosamente cada detalle narrativo.

El realizador prefiere detener por completo la producción antes de entregar un producto deficiente a sus millones de fanáticos. Esta pausa autoimpuesta le permite reflexionar sobre el impacto real que tendrá su próxima película en la historia del séptimo arte.

La tragedia cinematográfica de Arthur Penn

Durante una charla sobre los grandes directores de los años 70, Tarantino relató el impacto negativo que sufrió al analizar Dos chiflados en apuros (1989). Esta comedia de misterio, protagonizada por los famosos magos Penn y Teller, representó el triste adiós del prestigioso realizador Arthur Penn.

Penn construyó una filmografía envidiable con cintas fundamentales como Bonnie y Clyde, El restaurante de Alicia, Pequeño gran hombre, La noche se mueve y Missouri. El contraste entre estas obras maestras y su fallido trabajo de despedida marcó profundamente la visión artística y personal de Tarantino.

Quentin Tarantino en un evento social. REUTERS

El director estadounidense calificó a la última cinta de Penn como un auténtico desastre que no funciona en absoluto bajo ninguna perspectiva narrativa. Él observó cómo la década de los 80 albergó los peores cierres fílmicos de aquellos directores revolucionarios de los años 70.

Tarantino busca evitar a toda costa repetir la oscura historia de Arthur Penn en el panorama cinematográfico de la actualidad. Por esta razón, el premiado realizador prefiere pausar su regreso a los sets de grabación y proteger celosamente su inmaculado legado en Hollywood.