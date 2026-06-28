Quentin Tarantino regresa a la actuación de la mano de Kylie Minogue, ¿cuál es la película que juntó a dos talentos tan distintos? Esta colaboración cinematográfica entre el rey del cine de culto sangriento y la reina absoluta del pop australiano es una mezcla que nadie vio venir.

La colisión de dos mundos tan opuestos promete ser uno de los eventos de entretenimiento más comentados. Las filmaciones ya están en marcha, las locaciones están listas y el misticismo que rodea a este proyecto independiente solo hace que las expectativas escalen.

No es casualidad que el icónico Quentin Tarantino regrese formalmente a los sets de grabación, pero esta vez para ponerse frente a los reflectores. Y esta vez, siendo su compañera de aventuras en la gran pantalla la legendaria intérprete de "Can't Get You Out of My Head", Kylie Minogue.

El mundo del cine sigue a la espera de lo que será el décimo y último largometraje de Tarantino detrás de las cámaras, pero el realizador de obras maestras como Pulp Fiction y Kill Bill decidió tomar un desvío en su trayectoria.

Kylie Minogue Prime Video

Quentin Tarantino regresa a la actuación con Kylie Minogue

El nuevo proyecto entre Quentin Tarantino y Kylie Minogue es la película titulada Tangled Up in Blue. La producción corre a cargo de Visor Entertainment, respaldada por un equipo de productores integrado por Sabine Stener, Randy Kleinman y Jordan Yale Levine, quienes se están encargando de blindar el misterio y la calidad de este metraje.

Tarantino se meterá en la piel de Jake Stroud, un veterano y astuto representante musical que se encuentra atravesando una etapa personal compleja, caótica y llena de matices emocionales.

Este enfoque hacia el universo de la música encaja con la presencia de Kylie Minogue, quien no es ninguna extraña en combinar el arte sonoro con la actuación. La propuesta narrativa del filme promete alejarse de los blockbusters tradicionales de Hollywood para ofrecer algo mucho más íntimo, libre y con una profunda carga autoral.

Actualmente, el rodaje de Tangled Up in Blue se está llevando a cabo en Gales. Varias de las secuencias principales de la película ya han sido capturadas en la localidad costera de Porthcawl.

Quentin Tarantino y Kylie Minogue protagonizarán nueva película IMDb

Si la combinación de Tarantino y Minogue no fuera lo suficientemente atractiva por sí sola, el director Jamie Adams se aseguraron de rodear a sus dos protagonistas con un reparto secundario de auténtico lujo, reuniendo a figuras destacadas de la música, la televisión y el cine internacional:

Allison Williams: La actriz estadounidense, reconocida por su papel en la cinta de terror ¡Huye! de Jordan Peele y por protagonizar el fenómeno viral de taquilla M3GAN .

La actriz estadounidense, reconocida por su papel en la cinta de terror de Jordan Peele y por protagonizar el fenómeno viral de taquilla . Jason Isaacs: El veterano actor británico, mundialmente famoso por dar vida al despreciable Lucius Malfoy en la saga cinematográfica de Harry Potter .

El veterano actor británico, mundialmente famoso por dar vida al despreciable Lucius Malfoy en la saga cinematográfica de . Sofia Boutella: La actriz y bailarina argelina-francesa, protagonista de grandes producciones de acción como Kingsman: The Secret Service y la epopeya de ciencia ficción Rebel Moon de Zack Snyder.

La actriz y bailarina argelina-francesa, protagonista de grandes producciones de acción como y la epopeya de ciencia ficción de Zack Snyder. RZA: El rapero estadounidense y líder del icónico colectivo de hip-hop Wu-Tang Clan tendrá una participación sumamente especial y curiosa. De acuerdo con los reportes oficiales de la producción, el músico aparecerá en la película interpretándose a sí mismo.

El regreso de Quentin Tarantino a la actuación Quentin Tarantino Fan Club

El regreso de Quentin Tarantino a la actuación

Para el gran público, Quentin Tarantino es el genio detrás de guiones magistrales y coreografías de acción implacables. Sin embargo, los verdaderos fanáticos de su filmografía saben que el director tiene un amor eterno y nada secreto por la actuación.

A lo largo de las últimas tres décadas, se ha vuelto una firma personal encontrarlo haciendo cameos en sus propios proyectos.

Sin embargo, su participación en Tangled Up in Blue representa un territorio completamente diferente. Su nterpretación de Jake Stroud se perfila como su trabajo actoral más demandante, serio e importante en muchísimo tiempo.

No es la primera vez que Tarantino y el cineasta galés Jamie Adams cruzan caminos profesionales. Recientemente, ambos unieron fuerzas en una producción previa titulada Only What We Carry.

El director galés es ampliamente reconocido por plantear propuestas honestas, orgánicas y, sobre todo, por dar un enorme peso a la improvisación y al desarrollo libre de la narrativa en el set.

Para un hombre como Tarantino, que ha pasado toda su vida controlando de forma milimétrica cada milisegundo de sus cintas, la oportunidad de relajarse, ponerse en manos de otro realizador y jugar con la improvisación actoral debió ser un estímulo creativo irresistible.

Además de su sorpresivo rol protagónico en Tangled Up in Blue, Tarantino se encuentra sumergido en los preparativos de lo que será su primera obra de teatro, titulada The Popinjay Cavalier. Esta producción teatral tiene previsto su estreno para los primeros meses del año 2027 en el distrito teatral del West End de Londres.