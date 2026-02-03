Cuando se anuncia que una película fue incluida en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos, suele leerse como un gran honor. Y lo es. Pero no siempre queda claro qué significa realmente esa inclusión, qué cambia para la obra y por qué es tan relevante.

Entrar al National Film Registry implica que una institución pública de alto nivel considera que esa película tiene un valor duradero y que debe preservarse para el futuro.

Y ojo, no es un premio comercial, no depende de la taquilla y no se limita a cine “prestigioso”. Es, sobre todo, un reconocimiento cultural que busca proteger el patrimonio audiovisual.

¿Qué significa que una película sea incluida en el Registro Nacional de Cine de EUA? Foto: Canva

Qué es el Registro Nacional de Cine y por qué existe

El Registro Nacional de Cine es una lista oficial administrada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Su función principal es identificar películas que considera cultural, histórica o estéticamente significativas para el país.

La idea detrás del registro es sencilla pero poderosa, el cine no es solo entretenimiento, también es memoria. Documenta épocas, valores, conflictos sociales, avances tecnológicos y cambios culturales. Si no se cuida de forma activa, una parte importante de esa memoria puede perderse.

Por eso, el registro no busca señalar “las mejores películas de la historia”, sino aquellas que ayudan a entender quiénes fueron —y quiénes son— como sociedad.

Qué cambia cuando una película entra al National Film Registry

La inclusión en el Registro Nacional de Cine no modifica los derechos de autor ni convierte a la película en propiedad del gobierno. Lo que sí hace es colocarla bajo una atención especial en términos de preservación cinematográfica.

En pocas palabras:

Mayor interés en conservar los materiales originales, como negativos o copias maestras.

Esfuerzos para restaurar la película o mantener versiones de alta calidad.

Más proyecciones especiales, retrospectivas y ciclos culturales.

Un aumento en su valor simbólico dentro de la historia del cine.

Para muchas obras antiguas, esto puede marcar la diferencia entre desaparecer en formatos obsoletos o seguir siendo accesibles para nuevas generaciones.

¿Qué significa que una película sea incluida en el Registro Nacional de Cine de EUA? Foto: Canva

Cómo se eligen las películas que entran al registro

Cada año se incorporan nuevas películas al National Film Registry. El proceso combina participación pública y decisión institucional.

Cualquier persona puede proponer títulos, lo que permite que la lista refleje no solo criterios académicos, sino también el impacto real que una película tuvo en la gente. Después, un comité especializado analiza las propuestas y la decisión final la toma la dirección de la Biblioteca del Congreso.

Hay reglas básicas:

La película debe tener al menos 10 años de antigüedad.

Debe demostrar relevancia cultural, histórica o estética.

No importa el género, el presupuesto ni si fue un éxito comercial.

Por eso, en el registro conviven grandes producciones de Hollywood con documentales, cine independiente, animación y obras experimentales.

10 películas más importantes del Registro Nacional de Cine de EUA

Citizen Kane (1941)

Casablanca (1942)

The Godfather (1972)

Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977)

Psycho (1960)

The Wizard of Oz (1939)

Gone with the Wind (1939)

Singin’ in the Rain (1952)

2001: A Space Odyssey (1968)

Toy Story (1995)