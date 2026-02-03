Natalie Imbruglia en CDMX: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos
La cantante británica estará en México para dar varios conciertos ante miles de fans que llevan años esperando verla en vivo.
Natalie Imbruglia es una de las cantantes británicas que saltó a la fama en los años 90’s y que se dio a conocer mundialmente gracias a temas como “Torn”, que en la actualidad se ha convertido en un clásico para muchas personas.
Y para sus fans hay buenas noticias, ya que la cantante estará en México dentro de poco para dar varios conciertos, los cuales se llevarán a cabo en la Ciudad de México. Si tú irás a alguno de ellos, aquí te contamos los detalles.
¿Cuándo y dónde se presentará Natalie Imbruglia en CDMX?
Natalie Imbruglia estará dentro de poco en México, especialmente en la CDMX para dar cuatro conciertos, cuyos boletos se agotaron rápidamente.
La cantante llegará a La Maraka los próximos 4, 11, 13 y 14 de febrero. Se espera que los shows de Natalie Imbruglia comiencen a las 9:30 PM.
¿Cómo llegar a La Maraka?
Si planeas ir a los conciertos, hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa: toma el Metro de la Ciudad de México, línea 3, y bájate en la estación Eugenia.
Esa estación te deja a pocos minutos caminando hasta el recinto, que está en Calle Mitla 410, esquina Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez.
Si llegarás en coche, toma en cuenta que La Maraka cuenta con estacionamiento con un costo extra, pero te recomendamos llegar temprano, ya que debido a la disponibilidad podrías no encontrar un lugar.
Probable setlist de Natalie Imbruglia en México
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Natalie Imbruglia interprete en sus conciertos.
- What It Feels Like
- Wishing I Was There
- One More Addiction
- Shiver
- On My Way
- Nothing Missing
- Build It Better
- Leave Me Alone
- Maybe It's Great
- Smoke
- Wrong Impression
- Just Like Old Times
- Habit
- Impressed
- Torn
- City
- Big Mistake
PJG