Joe Keery enfrenta el fin del mundo en 'Alerta Extinción' tras el fin de 'Stranger Things'

Tras haberle puesto punto final a su participación de diez años en Stranger Things, donde se le vio como Steve Harrington, el actor y cantante Joe Keery estrena en nuestro país Alerta Extición, comedia de horror y ciencia ficción en la que ahora se le ve tratando de contener un hongo altamente peligroso que podría acabar con la humanidad. Grupo Imagen habló en exclusiva con el actor sobre cómo ve su carrera tras el gran éxito de la serie.

Joe Keery. Actor y cantante.

“Bueno, siento que estoy en una nueva etapa de mi carrera. Acabo de terminar un trabajo muy largo, Stranger Things, así que ya está todo hecho y me siento como en el inicio de… No sé qué sigue, pero es el final de periodo y el principio de un nuevo periodo en mi vida. Así que es muy emocionante tener una especie de horizonte abierto y ver qué es lo que llega a mi camino. Mucho de ser actor es reaccionar a los trabajos que llegan a ti, así que estoy muy emocionado por cualquier oportunidad que se me presente”.

En Alerta Extinción, ya en cartelera, Joe Keery comparte créditos con la reina del terror y ganadora de un BAFTA, Georgina Campbell, así como con uno de los reyes de la acción, Liam Neeson. Al plantearle la idea de una extinción humana debido a un hongo se les preguntó a los actores qué película y qué disco se llevarían en un supuesto apocalipsis biológico.

Georgina: Bueno, Titanic.

Joe: Sí, correcto.

Georgina: Ya he comentado que salvaría Titanic

Joe: Probablemente esto sea aburrido, pero quizá me llevo Rumors (álbum de Fleetwood Mac), es un álbum asombroso que amo. Joe: ¿Y de película? Probablemente El señor de los anillos: La comunidad del anillo, quizá esa es una buena opción. Entonces Rumors y El señor de los anillos: La comunidad del anillo, qué mezcla más rara, es un cóctel muy extraño.

Georgina: Titanic y Usher

Joe: Titanic y Usher, quizá eso es todavía más raro, quizá si es más raro.

Joe Keery ha compaginado la fama de Stranger Things con su carrera musical en donde tiene el proyecto en solitario Djo del cual se desprende el corte End Of Beggining que alcanzó el número 1 en las listas Billboard Global 200. Será en marzo cuando venga por primera vez a nuestro país con su música.

"Joe, vienes a México en marzo con tu banda, ¿cómo te sientes con eso y qué sabes del público mexicano y de los fans que tienes aquí?"

Joe: “He escuchado cosas increíbles de diferentes artistas sobre tocar en México, así que estoy muy emocionado. También tengo ganas de comer, voy a comer como un loco, tengo muchísimas ganas. Creo que es un verdadero lujo poder viajar a estos lugares diferentes y de alguna manera experimentar la cultura. ¡No puedo esperar!, ¡Estoy muy emocionado!”.

