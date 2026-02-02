‘Michael’: lanzan el primer tráiler oficial de la biopic de Michael Jackson

El legado del Rey del Pop está listo para regresar a la pantalla grande. Universal Pictures y Lionsgate han lanzado el primer tráiler oficial de Michael, la esperada película biográfica que retrata la vida y carrera de Michael Jackson, uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos.

Lanzan el primer tráiler oficial del biopic de Michael Jackson

Dirigida por Antoine Fuqua, la cinta promete un recorrido íntimo y ambicioso por el ascenso, la genialidad y las contradicciones de una figura que redefinió la música y la cultura popular a nivel global.

El avance recorre desde los años de los Jackson 5 hasta la consolidación de su carrera como solista. IG michaelmovie

El adelanto marca el nacimiento del ícono y muestra el momento decisivo en el que Michael opta por separarse del proyecto familiar para emprender una carrera en solitario. Entre dudas, miedos y una enorme ambición creativa, el tráiler sugiere el inicio de una revolución musical que lo llevaría a convertirse en una leyenda sin precedentes.

La narrativa apunta a revelar al hombre detrás del mito, explorando tanto su talento extraordinario como el precio de la fama.

Reparto de la película de ‘Michael’

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es el casting de Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson, quien da vida a Michael en su debut cinematográfico. Desde el primer avance, su interpretación ha generado comentarios positivos por la precisión con la que reproduce los movimientos, la voz y la presencia escénica del artista.

Jaafar Jackson, sobrino del cantante, debuta en el cine interpretando a Michael Jackson en distintas etapas de su vida. IG michaelmovie

El propio Fuqua ha asegurado que no se trata solo de un parecido físico, sino de una conexión emocional que logra capturar el espíritu del Rey del Pop de forma “mágica”.

El elenco que acompaña a Jaafar Jackson refuerza el peso dramático del proyecto. Colman Domingo interpreta a Joe Jackson, el estricto padre y mánager familiar; Nia Long da vida a Katherine Jackson, figura clave de apoyo y contención; Miles Teller encarna al abogado John Branca; mientras que Kat Graham aparece como Diana Ross y Larenz Tate como Berry Gordy. También participan Laura Harrier, Kendrick Sampson y Juliano Krue Valdi como el joven Michael, completando un reparto de alto perfil.

La biopic retrata el ascenso y la compleja vida del Rey del Pop. IG michaelmovie

¿Qué partes de la vida de Michael Jackson muestra su película?

La película recorre distintas etapas clave de la trayectoria musical de Jackson. Desde sus inicios como líder de los Jackson 5 hasta su consolidación como solista, el filme pone especial énfasis en tres discos fundamentales que definieron su legado: Off the Wall (1979), Thriller (1982) y Bad (1987). Estas producciones no solo rompieron récords, sino que transformaron el pop en un fenómeno global, cruzando barreras raciales, culturales y generacionales.

Sin embargo, el lanzamiento del tráiler también reavivó el debate en torno a los aspectos más polémicos de la vida de Michael Jackson. Las acusaciones de abuso sexual infantil que enfrentó en 1993 y años posteriores siguen siendo un tema sensible.

El tráiler recrea actuaciones legendarias acompañadas de clásicos que marcaron generaciones. IG michaelmovie

Aunque los realizadores han declarado su intención de abordar la complejidad de su historia sin edulcorarla, la fuerte participación del patrimonio de Jackson y de su familia en la producción ha generado dudas sobre el grado de profundidad con el que se tratarán estos episodios.

Antoine Fuqua y el guionista John Logan, tres veces nominado al Óscar, han insistido en que Michael busca humanizar al artista sin imponer un juicio definitivo, dejando que sea el público quien forme su propia opinión. En un contexto donde los biopics suelen suavizar las sombras de sus protagonistas, la película se enfrenta al reto de equilibrar homenaje, verdad histórica y responsabilidad narrativa.

Con estreno programado para el 24 de abril de 2026 y funciones en formato IMAX en algunos mercados, Michael se perfila como uno de los eventos cinematográficos más comentados del año. Más allá de la controversia, el filme promete acercar a nuevas generaciones a la historia de un artista irrepetible y ofrecer a los fans una mirada cinematográfica a la vida de quien, para bien o para mal, cambió la música para siempre.

Si quieres ver el primer adelanto, no te pierdas el siguiente video.