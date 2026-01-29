Así lucen Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn y Barry Keoghan como The Beatles

Las primeras imágenes de una de las producciones más esperadas de los próximos años han sido reveladas y los fans de The Beatles estarán más felices que nunca.

Y es que Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn y Harris Dickinson fueron captados por primera vez caracterizados como Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y John Lennon, respectivamente, en imágenes que han sorprendido por su gran parecido con los músicos.

Los actores trabajan actualmente bajo la dirección de Sam Mendes en una ambiciosa antología cinematográfica de cuatro películas, que narrará el ascenso del cuarteto desde la escena musical de Liverpool hasta convertirse en la banda más influyente de la historia.

Las primeras postales fueron compartidas por el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool (LIPA), cofundado por Paul McCartney, y muestran a Mescal como un joven Paul frente a las icónicas paredes del Cavern Club, lugar clave en los inicios del grupo durante los años 60.

Por su parte, Barry Keoghan aparece como Ringo Starr en plena sesión de estudio, con camisa de lunares, corbata psicodélica y audífonos al cuello, un look muy característico del baterista a finales de los años 60, sin embargo fue el parecido físico del actor con Ringo no pasó desapercibido entre los fans.

En otras imágenes, Joseph Quinn luce como un George Harrison barbado en la etapa final de la banda, mientras que Harris Dickinson porta las clásicas gafas redondas y la chamarra de mezclilla que John Lennon solía usar en 1968.

Aunque en un inicio el elenco generó debate entre seguidores del grupo, estas primeras imágenes parecen haber calmado las dudas y elevado las expectativas.

Las cuatro películas, producidas por Sony con el respaldo de Apple Corps Ltd, se estrenarán en abril de 2028 y marcarán la primera vez que los Beatles autorizan el uso completo de su historia y música para un proyecto de ficción.

Además, el reparto se completa con Saoirse Ronan como Linda McCartney, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd, Anna Sawai como Yoko Ono y Mia McKenna-Bruce como Maureen Cox.

Todo indica que el legado de los Beatles llegará al cine con un nivel de detalle y ambición nunca antes visto y que sin duda han generado una enorme expectación entre los seguidores más fieles del desparecido cuarteto.

