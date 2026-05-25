La pausa estratégica entre Trump y Xi

La reciente cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping no produjo un gran acuerdo comercial ni un nuevo pacto geopolítico capaz de redefinir el orden internacional. Sin embargo, sí dejó algo quizás más importante: una tregua estratégica cuidadosamente calculada entre las dos mayores potencias del planeta. Mientras Washington enfrenta presiones internas y Pekín busca consolidar su ascenso global, ambos gobiernos parecen haber entendido que una confrontación abierta sería demasiado costosa incluso para ellos mismos.

La visita de Trump a Pekín estuvo cargada de simbolismo. Desde la recepción ceremonial en el Templo del Cielo hasta los elogios cruzados entre ambos mandatarios, la puesta en escena buscó transmitir estabilidad en medio de un escenario internacional marcado por la guerra en Oriente Medio, la crisis energética y la creciente fragmentación económica. Xi resumió el mensaje central con una frase que sorprendió incluso a observadores experimentados: “Debemos ser socios, no rivales”.

El analista Pepe Escobar sostiene que el líder chino intenta construir lo que definió como una “estabilidad estratégica constructiva”, una fórmula destinada a encauzar la competencia bilateral durante al menos los próximos tres años. La expresión no es menor. Para Christopher Nye, investigador asociado de la Fundación Jamestown y colaborador de The National Interest, Pekín parece haber logrado algo más profundo que simples concesiones comerciales: instalar un marco conceptual para gestionar la relación con Washington.

“Xi no tuvo que ceder en los resultados porque su negociación no se centraba en los resultados, sino en la definición de la siguiente fase”, escribió Nye. El matiz importa porque China comprende que el tiempo juega a su favor. Cada año sin una escalada severa permite consolidar su base industrial, ampliar su liderazgo tecnológico y reforzar su dominio sobre cadenas estratégicas de suministro.

La Casa Blanca presentó el encuentro como un éxito económico. Trump habló de compras masivas de productos agrícolas, petróleo y hasta 200 aviones Boeing. También exhibió a empresarios como Jensen Huang, Elon Musk y Tim Cook como prueba del renovado interés corporativo estadounidense por el mercado chino. Pero detrás de la retórica triunfalista hay una realidad más incómoda para Washington: gran parte del capitalismo estadounidense depende crecientemente de China.

Escobar lo resume con crudeza al afirmar que “la nación indispensable” terminó rindiendo homenaje “al verdadero imperio geoeconómico del siglo XXI”. La frase puede sonar excesiva, pero refleja un fenómeno concreto. China controla cerca del 99 % del procesamiento mundial de tierras raras, esenciales para industrias tecnológicas, militares y energéticas. Tesla necesita mantener operativa su gigafactoría de Shanghái; Nvidia requiere acceso al gigantesco mercado chino de inteligencia artificial; Apple depende de cadenas de suministro valoradas en decenas de miles de millones de dólares.

Sin embargo, esta dependencia no es completamente recíproca. Pekín lleva años impulsando una estrategia de autosuficiencia tecnológica y financiera plasmada en sus planes quinquenales. Mientras las corporaciones estadounidenses necesitan preservar su acceso al mercado chino, China trabaja para reducir gradualmente su necesidad de Occidente.

Allí reside quizás la principal asimetría de la relación actual. Estados Unidos todavía posee superioridad militar y financiera global, pero China parece haber ganado confianza estratégica. Xi actúa convencido de que el equilibrio histórico se está desplazando lentamente hacia Asia. De hecho, durante la cumbre reiteró una idea que ya había planteado junto al presidente ruso Vladimir Putin en 2023: “La transformación que no se veía en un siglo se está acelerando en todo el mundo”.

Esa transformación explica también el cuidado extremo alrededor de Taiwán. Xi fue categórico: “La independencia de Taiwán y la paz en el estrecho son tan irreconciliables como el fuego y el agua”. Para Pekín, Taiwán sigue siendo la línea roja absoluta. Aunque Trump evitó confrontar directamente sobre el tema y mantuvo la tradicional ambigüedad estratégica estadounidense, el asunto continúa siendo el principal riesgo de ruptura entre ambas potencias.

Milton Ezrati, analista de The Epoch Times, sostiene que la cumbre mostró precisamente el interés mutuo por “gestionar la competencia” y evitar tensiones descontroladas. Según Ezrati, ni Washington ni Pekín están hoy en condiciones de abrir un nuevo frente de conflicto total. China enfrenta desaceleración económica, crisis inmobiliaria y deuda local; Estados Unidos, por su parte, lidia con polarización política, presión electoral y múltiples focos geopolíticos simultáneos.

Y allí aparece el elemento central que explica este aparente deshielo diplomático: las guerras de Ucrania y Oriente Medio. Mientras Estados Unidos sostiene su apoyo estratégico a Ucrania frente a Rusia y, al mismo tiempo, enfrenta una peligrosa confrontación con Irán, abrir un choque directo con China sería una apuesta extremadamente riesgosa. Washington enfrenta una evidente sobreextensión geopolítica.

Pekín lo entiende perfectamente. China parece haber concluido que el mejor movimiento estratégico no es confrontar ahora, sino esperar. Mientras Estados Unidos dispersa recursos militares, financieros y políticos en varios escenarios simultáneos, China continúa fortaleciendo silenciosamente su capacidad industrial, tecnológica y comercial.

Por eso la reunión dejó más gestos que transformaciones concretas. La llamada “tregua comercial” alcanzada en 2025 apenas fue ratificada. No hubo grandes anuncios estructurales ni avances definitivos sobre tecnología, aranceles o seguridad regional. Pero sí hubo una coincidencia esencial: ambos gobiernos necesitan tiempo.

En términos históricos, el momento recuerda más a una pausa táctica dentro de una competencia sistémica que a una reconciliación real. La rivalidad estructural sigue intacta: tecnología, inteligencia artificial, semiconductores, control marítimo y cadenas de suministro continúan siendo el verdadero campo de batalla del siglo XXI.

Tal vez esa sea la auténtica victoria diplomática de Xi Jinping: convencer a Washington de aceptar una pausa mientras China continúa avanzando. Y quizás el mayor dilema para Estados Unidos sea descubrir demasiado tarde que, en la carrera geopolítica del siglo XXI, el tiempo podría ser el recurso más valioso de todos.

Amos Olvera Palomino

*Analista amosop@hotmail.com

@PalominoAmos